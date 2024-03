Real Cartagena quiere seguir sumando figuras, para Torneo Betplay 2024: van por otro experimentado

Real Cartagena es el equipo protagonista este 2024 en el tema de fichajes, ya que contrataron jugadores como Téofilo Gutiérrez, Luis ‘Chino’ Sandoval, Juan Moreno, Christian Marrugo, entre otros. Pero el equipo heroico no se conforma con eso y va por otra figura de nuestro país.

En las últimas horas se ha relacionado a Dorlan Pabón con el cuadro amarillo y verde, y todo apunta a que las partes están cerca para cerrar la vinculación.

Este martes se conoció que el experimentado atacante, quien salió de Atlético Nacional en pleno semestre, sería la nueva figura que quieren llevar para el cuadro dirigido por Alberto Suárez.

Así se informó de la llegada de Dorlan Pabón al aeropuerto de Cartagena en las recientes horas, para reunirse con los dirigentes del club y finiquitar su llegada, si se llegan a los números pretendidos por el reconocido futbolista.

DORLAN PABÓN llegó a Cartagena y tiene previsto almorzar con el Alcalde de la ciudad @dumek_turbay

La oferta del @RealCartagena es firme y el delantero muestra disposición para negociar un posible vínculo contractual a través de la gestión del intermediario Ángelo Ronconi. https://t.co/w81p2b4QXK pic.twitter.com/BeOdsELlHx — Mariano Olsen (@olsendeportes) March 26, 2024

El pasado 4 de marzo Pabón confirmó que no seguiría en Atlético Nacional, con quien ya había disputado unos partidos de la Liga del fútbol colombiano 2024-I.

“Esta decisión no ha sido fácil, lo he pensado mucho. Hasta hoy me visto la camiseta de Nacional por cosas personales, por mí, por la tranquilidad. Creo que se cumplió un ciclo en Nacional. Los voy a extrañar, es una institución que me dio mucho y lo agradezco demasiado. Solo tengo gratitud para el club y todos los hinchas”, fueron las palabras de ‘Memín’ en su despedida del club de sus amores.

¿En qué equipos ha jugado Dorlan Pabón?

En Colombia jugó en Envigado, Bajo Cauca y Atlético Nacional. Ya en el exterior vistió las camisetas de Parma (Italia), Real Betis (España), Monterrey (México), Valencia (España); Sao Paulo (Brasil).

En su palmarés tiene torneos locales con Atlético Nacional y Monterrey. Además, registró dos Liga de Campeones Concacaf con el cuadro de los ‘rayados’.