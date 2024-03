Jugador español y su pulla a Vinícius Junior: "Me llaman borracho y no le hago gestos a nadie"

Vinícius Junior es uno de los mejores jugadores del mundo y las estadísticas y estilo de juego así lo demuestran cada vez que juega tanto para el Real Madrid como para la Selección de Brasil. A su vez, el extremo es uno de los más atacados con gestos y palabras de racismo cuándo acude a un estadio de fútbol. Sin embargo, un jugador español no está del todo a favor de la estrella 'carioca'.

Dani Parejo, volante del Villarreal, habló para la 'Cadena SER' sobre la situación que vive el jugador de los 'merengues'. "A mí, personalmente, Vinícius me parece un jugador extraordinario con unas condiciones impresionantes y sí que es verdad que yo no me he visto en este escenario y creo que va un poco en la forma de ser de cada uno. Los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar y no a tener en cuenta lo que se dice", dijo de entrada el mediocampista.

Y es que, para Parejo, hay cosas que muchas veces se dicen, pero todo queda dentro del terreno de juego. "Yo he mandado a tomar por culo a Gayà, Gayà a mí y he compartido habitación con él. Después nos íbamos a cenar y no había ningún problema. Lo que pasa es que Vinicius parece que está en todas. Yo creo que es un aprendizaje que debería trabajar porque cuando juegas en el Real Madrid hay un ambiente especial en todos los campos y siempre se meten con los futbolistas", fue el ejemplo que dio el jugador del Villarreal.

Dani Parejo, jugador del Villarreal. Getty Images

Ahora, no conforme con ello, Parejo hasta reveló que varias veces le han dicho cosas desde la tribuna y su reacción ha sido ignorarlas por completo. "Yo he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa y yo no me encaro con la gente, no hago gestos. Eso sobra. El futbolista debe estar por encima de eso y creo, personalmente, que en determinados comportamientos se equivoca", concluyó el exValencia.

Publicidad

Cabe recordar, que, Vinícius fue tendencia antes del juego de fogueo entre Brasil y España, puesto que en una rueda de prensa le consultaron por los actos de racismo y no aguantó, tanto que le salieron lágrimas.

Lo cierto es que Vinícius Junior seguramente estará entre los convocados por Carlos Ancelotti para lo que será el próximo duelo del domingo frente a Athletic Club de Bilbao, por la liga de España.