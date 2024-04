Felipe Melo se fue contra Dani Alves y Robinho por sus casos de abuso sexual: "Tienen que pagar"

En las últimas semanas, los casos de Dani Alves y Robinho han sido tema de qué hablar. Ambos exjugadores fueron acusados de abuso sexual y en esta ocasión fue Felipe Melo quien de manera contundente se manifestó respecto a lo sucedido.

“Mira, antes que nada, nadie está obligado a hablar del tema. ‘Ah, pero ¿por qué fulano de tal no habla? No habla porque no es necesario, pero no veo ningún problema”, de esta manera empezó a comentar la situación el defensor central en charla con el medio 'Globo Esporte'.

Tras ello, decidió ahondar un poco más en el tema y aseguró, dejando un poco el espacio a la imaginación, que él al tener una hija, se sintió algo indignado por la situación. “Tengo una hija de 15 años. Si lo hubiera hecho con mi hija, no creo que estuviera aquí para daros esta entrevista. Creo que hay que respetar a los seres humanos, hay que respetar a las mujeres, hay que respetar a los hombres”, declaró.

Sin embargo, quiso centrarse en el caso específico de Dani Alves, asegurando que, en caso de ser condenado, tiene que pagar por lo que hizo. “La noticia llega como una bomba, pero tiene que pagar por lo que hizo. Si es condenado, deberá pagar por lo que hizo. Y que sirva de lección para que otros no lo hagan. Esto es muy serio, no hay que tocarle la cabeza a nadie sin pasar. Tienes que pagar, y después de pagar la condena y marcharte, tienes que ser resocializado”, aseguró el defensor.

Dani Alves enfrenta un juicio en España por abuso sexual. ALBERTO ESTEVEZ/AFP

Además de ello, analizó lo que podría ser el futuro de Robinho y Dani Alves a nivel social y profesional, luego de que cumplan lo estipulado. “El fútbol ya no les deja jugar, pero da igual... Tampoco les pueden cerrar las puertas, porque pagaron. Por la ley de los hombres le pagaron. Hay que pagar. Incluso creo que es muy poco (tiempo cumplido). Daniel Alves ya salió de la cárcel. Imagínense el sentimiento de la niña, que es hija, de sus padres. Desde el momento en que el tipo es condenado, se acabó”, agregó.

Finalmente, dejó un sermón para terminar de culminar su intervención, asegurando que se debe educar a las generaciones menores, pues todo lo que ocurrió con Robinho y Dani Alves es cuestión de educación. “Tenemos el deber de educar a nuestros hijos, y esta también es una gran cuestión de la educación. Educar a nuestros hijos para que esto no suceda”.