Lionel Messi se sinceró y dejó claro cuándo se va a retirar: "Algún día tendré que dar ese paso"

Lionel Messi es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. Supo ganarlo todo con el Barcelona, logró coronarse como campeón del mundo en 2022 y ahora brilla en el Inter Miami, en lo que es el ocaso de su carrera.

Debido a esto, a sus 36 años, el argentino ya piensa en lo que puede ser su retiro, cosa que no agrada mucho a varios fanáticos del fútbol.

Si bien el zurdo no pudo ser tomado en cuenta por Lionel Scaloni para ser parte de la Selección de Argentina para la más reciente fecha FIFA por una molestia muscular, en entrevista para el podcast Big Time, Messi dejó en claro cuándo es que empezará a pensar en finalizar con su carrera deportiva. “Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal", fueron las palabras de 'Lio'.

A pesar de que en tres meses celebrará su 37 cumpleaños, el 24 de junio, Messi ha dejado claro que no tomará en cuenta su edad al momento de decidir retirarse del fútbol. Su determinación radica en que solo dará ese paso cuando él considere que es el momento adecuado, independientemente de su edad cronológica, pues asegura que cuando no tenga condiciones, dará el paso al costado.

Lionel Messi celebra con el Inter Miami Foto: AFP

“Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad, pero sé que es un paso que tendré que dar. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”, dejó en claro la 'pulga'.

Por el momento, Messi ha sido sincero al expresar que no tiene una visión clara de lo que hará después de retirarse de las canchas. Su enfoque principal se centra en cada partido y en vivir día a día. Solo cuando llegue el momento oportuno, considerará las opciones disponibles para continuar su vida fuera del fútbol.

“No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol”, de esta manera culminó su intervención Lionel Messi.