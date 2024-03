Un gol gracias al viento: la increíble victoria del Chicago Fire contra Montreal, en la MLS

En la MLSse vivió un agónico triunfo 4-3 del Chicago Fire sobre el Montreal, en la noche de sábado 16 de marzo, pero lo increíble fue la forma en la que el equipo local consiguió esa victoria.

Al minuto 90+9 Kellyn Acosta mandó desde mitad de cancha el balón hacia adelante buscando a sus compañeros, pero sin dirección a gol y más hacia la banda derecha, pero el balón tomó otro rumbo.

El viento que estaba haciendo en el estadio fue tan fuerte que de forma insólita la pelota empezó a tomar un rumbo distinto, hacia el arco del Montreal.

Por supuesto, esto sorprendió no solo a los defensores rivales, sino al arquero del Montreal, quien no se esperó ese cambio de dirección y aunque intentó despejar no alcanzó y el balón terminó al fondo de la red.

Publicidad

En redes sociales este gol no ha tardado en ser viral, ya que es algo pocas veces visto, en la que el viento influye para una anotación en un partido de fútbol.

Chicago Fire vs Montreal - Foto: AFP

Acá el gol de Kellyn Acosta, del Chicago Fire, que contó con la ayuda del viento en el estadio, en la MLS:

Había un poquito de viento en la cancha.pic.twitter.com/S6Dr84mY9L — VarskySports (@VarskySports) March 17, 2024

Publicidad