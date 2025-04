Futbolista mexicana fracturó a otra, la mandó al hospital y no hubo ni amarilla

La dura agresión se presentó en desarrollo del clásico en el que el Monterrey empató 1-1 en condición de local con Tigres, partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenina de México.

Y aunque el resultado dejó instaladas en semifinales a las dueñas de casa, esto quedó en segundo plano debido a que la atención de propios y extraños se fijó en las condiciones médicas en las que quedó la afectada.

La infracción se presentó en el cierre del primer tiempo, cuando Tigres iba ganando 0-1 y una jugadora del Monterrey llegó con los taches arriba a la disputa del balón y terminó causando la fractura de su oponente.

Lo particular fue que la agresora, identificada como Diana García, no fue amonestada por la autoridad del compromiso, pues no había VAR y la acción no se pudo revisar.

Jugadora mexicana fracturó a otra en Liga de México

La afectada es Jacqueline Ovalle, una de las más talentosas de Tigres y de la selección ‘azteca’. De hecho, la apodan ‘la Maga’ por su calidad con la pelota.

Sin embargo, no pudo evitar la dura entrada y quedó tendida en el campo, llorando debido al dolor, motivo por el que debió ser llevada a un hospital cercano.

Al final del encuentro, el español Pedro Losa, entrenador del Ovalle, indicó que la deportista había sido fracturada y reclamó por el manejo arbitral que se le dio a dicha situación.

“Con el tema de Ovalle estamos muy contrariados, muy enfadados. El reporte (arbitral) que tenemos es que como toca el balón no hay una sanción, pero la verdad es que sale gratuito que nuestra mejor jugadora se vaya con una fractura", comentó.

Ahora, mientras Tigres espera la recuperación de su figura, Monterrey se alista para afrontar las semifinales contra el Pachuca, mientras que en la otra serie se tendrán que medir América y Chivas de Guadalajara.