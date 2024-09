Georgina Rodríguez confesó los problemas que tuvo con Cristiano Ronaldo, en Arabia Saudita

Georgina Rodríguez estrenó una temporada más de su popular serie en Netflix y allí dejó una vez más al descubierto algunas de las cosas que vive a diario en su vida y junto a su pareja, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo , quien también acapara las miradas.

Y por eso, los cambios de equipo del astro luso también tienen mucha injerencia en la modelo y empresaria argentina, algo de lo que habló sin filtro en su exitosa serie.

“Cuando ‘Cris’ me dijo que iba a jugar para Al-Nassr, me sentí muy aliviada porque realmente quería irme de Manchester. Sabía que nos esperaba algo importante y estábamos muy motivados. Me sentí muy feliz de venir a Arabia Saudita”, fueron las palabras de Georgina Rodríguez, quien al igual que Cristiano Ronaldo no estaban cómodos en Inglaterra, donde ‘CR7’ vivió su segunda etapa en el Manchester United, pero no terminó siendo como esperaba.

¿Qué problemas ha tenido Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita?

Pero más allá de lo motivante que fue el cambio para ambos, ir a otro continente, otra cultura y una nueva experiencia, también aparecieron inconvenientes que no fueron fáciles para la familia.

“Todo pasó muy rápido y al principio tuve algunos altibajos porque nunca habíamos vivido tanto tiempo en un hotel. Había días en los que no quería que nadie me viera, pero en general estaba muy emocionada”, confesó de entrada Georgina Rodríguez.

Y es que según medios ingleses, se mencionó que durante algunos meses Cristiano Ronaldo, junto a sus hijos y su pareja estuvieron en un lujoso hotel, en el que la cuenta era bastante alta porque alquilaron varias habitaciones.

“La familia alquiló una suite de dos plantas en el Kingdom Tour, y la factura mensual por las 17 habitaciones superaba, según se informa, las 250.000 libras esterlinas. Pero en febrero de 2023 cambiaron la vida en el rascacielos por un nuevo hogar”, explicaron en el diario ‘The Sun’.