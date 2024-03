Así terminó el caso de una supuesta heredera de Pelé

La Justicia brasileña determinó este miércoles que Maria do Socorro Azevedo, la mujer que decía ser hija de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé',no tiene ningún vínculo biológico con el icónico futbolista, según informó a EFE el abogado que representa a la familia de Pelé, Augusto Miglioli.

A finales del año pasado, Socorro de Azevedo se sometió a dos exámenes para comparar su ADN con el material genético de los hijos de Pelé, de los cuales uno resultó ser negativo y otro parcialmente inconcluso, por lo que el juzgado determinó que existían pruebas "robustas" para negar la paternidad de Pelé y desestimó la solicitud de un nuevo test.

De acuerdo con la información proporcionada por Miglioli, la defensa de Socorro de Azevedo pretendía solicitar una exhumación del cadáver del exfútbolista, fallecido en 2022, para realizar el examen, algo que el juzgado determinó "innecesario" dadas las pruebas ya realizadas.

En su testamento, Pelé admitió que podría tener una heredera más además de su viuda, Marcia Aoki y sus seis hijos y dos nietos, y cuando Socorro de Azevedo inició la acción para determinar la supuesta paternidad, el 'rey del fútbol' accedió a someterse a un test de ADN, pero acabó muriendo antes de realizar el examen.

Pelé logró completar un total de 12 anotaciones en la Copa del Mundo. Foto: AFP.

Publicidad

A pesar de que el tribunal ha decretado el cumplimiento del testamento de Pelé, Socorro de Azevedo aún puede recurrir la decisión judicial para acceder a una parte de la herencia que, según informó el año pasado el abogado de tres de sus hijos, Augusto Miglioli, estaría reservada hasta comprobarse la paternidad.

Si bien la Justicia no especifica la totalidad de esta fortuna, la revista estadounidense de negocios Forbes afirmó que los bienes dejados pueden llegar a los 15 millones de dólares y algunos medios locales estiman que la cifra puede ser todavía mayor.

Publicidad

El exjugador de fútbol tuvo tres hijos con Rosimeri Cholbi (Edinho, Jennifer y Kely) y después se casó con Assiria Nascimento, que dio luz a dos gemelos (Joshua y Celeste).

Flávia Nascimiento es otra hija de una relación por fuera del matrimonio y la lista de herederos se completa con Otavio y Gabriel Felinto, sus nietos e hijos de Sandra Regina, quien fue reconocida como hija de Pelé por la Justicia y murió de cáncer en 2006.