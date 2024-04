Alberto Gamero: "La felicidad y tranquilidad que se tiene, es que le ganamos a un gran equipo”

Tras la victoria por 3-1 frente a Independiente Santa Fe, Alberto Gamero, DT de Millonarios, habló en rueda de prensa y se mostró contento por el triunfo ‘embajador’, enfatizando en que este triunfo servirá mucho para la parte anímica del equipo de cara a todos los retos que vienen por delante.

Revelando los detalles de porqué salió con un esquema de 5-3-2, el entrenador de Millonarios dio las claves de su ‘golpe al tablero’ y la manera en la que planteó inicialmente el juego: “Nosotros salimos con el mismo diseño que tenía Santa Fe, que viene jugando hace rato con esa estructura. Queríamos igualarlos con los tres centrales y que los tres centrales de ellos no tuvieran a quién referenciar. Sin embargo, al ver la nómina, teníamos la oportunidad de volver a la línea de cuatro. Pero el partido en el trámite no dio para eso, yo lo dije en la charla previa, era un juego donde no habría tanto toque ni para nosotros ni para ellos”.

“Cuando armamos el cuatro atrás, empezamos a sufrir un poco por el juego vertical, pero manejamos los tiempos, manejamos el partido, hicimos un poco más de posesión de lo que pensábamos, y era en el juego que teníamos que elegir si defendíamos más o atacábamos. Este fue un partido de carácter, jerarquía, de hombría. Jugamos contra un gran equipo, bueno. Y Santa Fe, como buen equipo que es, Millonarios se comportó como un equipo fuerte. Supimos contrarrestar las virtudes de ellos”, agregó Alberto Gamero en rueda de prensa.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Santa Fe, por Liga. Foto: Colprensa.

Sumado a eso, el samario afirmó que, de ninguna manera, la Liga dejará de ser prioridad, misma razón por la que irán en busca de la clasificación: “La liga tiene un papel importante. Sumar era muy bueno, acercarnos un poquito y el sábado nos enfrentamos contra un buen equipo, que ha hecho méritos para estar y competir en la A como lo es Fortaleza”.

*Otras declaraciones de Alberto Gamero:

El análisis del partido…

"Yo siempre argumento algo y es que hemos perdido partidos que no hemos merecido perder. En el camerino les dije a los muchachos, hemos jugado partidos mejores que este y los hemos perdido, pero el fútbol es así".

Las lesiones…

“A veces nosotros comenzamos a pensar, se nos lesionan jugadores cuando más los vamos a necesitar, y en las posiciones que menos tenemos. Afortunadamente el trabajo de los que entran es muy bueno y eso ayuda a fortalecernos”.

“Tengo entendido que el más cercano a regresar es Leonardo Castro, vamos a mirarlo estos días y verlo con balón, a ver cómo se siente. Lo de Paredes todavía no, lo de Banguero todavía no”.

En mensaje de ánimo previo al juego…

“Lo único que les pido es que suden esta camiseta, por esa hinchada. Yo mismo me sorprendí, un estadio lleno con esta campaña que tenemos, es seguir con esta idea, con este ambiente, tratar siempre de ese orgullo que tenemos con la afición, de plasmarlo en la cancha, porque se dieron cuenta que el estadio estaba lleno”.

Acción del partido entre Santa Fe y Millonarios. Colprensa.

La situación del equipo…

“Tenemos momentos duros, pero siempre creyendo en lo que tenemos, creyendo en lo que han hecho, esto que ha hecho este equipo, la mayoría de jugadores que están aquí, no se puede borrar ni por cinco o diez fechas malas. Siempre existe la necesidad de clasificar y pelear la entrada, pero hay momento que hay que saberlo soportar. El equipo estaba herido, cambió muchas cosas dentro del terreno de juego y la felicidad y tranquilidad que se tiene es que se le ganó a un gran equipo como Santa Fe”.