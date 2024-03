Luis Ángel Yanes lleva el fútbol en la sangre: ya hizo su primer gol como profesional y va por más

En el partido de Real Santander 3-4 Bucaramanga, más allá de la eliminación del equipo de la Primera B, llamó la atención uno de los goles del equipo local, que fue de Luis Ángel Yanes, quien es hijo de un goleador que supo brillar en el fútbol colombiano durante muchos años.

El joven de apenas 17 años marcó el segundo tanto de su elenco el miércoles 20 de marzo, y a pesar de la derrota, será un día inolvidable para su carrera como futbolista profesional.

Luis Ángel es el hijo de Luis Yanes, quien militó en clubes importantes como Santa Fe, Junior, La Equidad, Boyacá Chicó y a nivel internacional hasta en el Lille, de Francia.

“Demasiado feliz, marcar mi primer gol como profesional, muy contento por eso. Ahí cuando me llegó la pelota estaba seguro que sería gol, desde que calenté y el profesor Óscar me llamó y me dio toda su confianza. Cuando controlé sabia que sería gol. El arquero se había jugado a un palo y yo se la cambié”, contó el joven futbolista en charla con Gol Caracol.

Publicidad

Además, Luis Ángel Yanes confesó que “estuve obviamente muy emocionado por dentro, además que aunque íbamos perdiendo marqué, y puse el balón en la mitad de una”.

Ese primer gol como profesional para el jugador del Real Santander llenó de orgullo a su padre, a quien espera seguirle los pasos y ganarse un nombre en el balompié de nuestro país.

74’ GOOOOOOOOOLLL ALBICELESTEEEEEEE!!! GOOOOL DE LUIS YANEEEEESSSS!!!



Real Santander 2-4 Bucaramanga #UnSueñoReal

🩵🤍⚽️ pic.twitter.com/J8GSMx1vrC — Real Santander S.A (@RealsantanderSA) March 20, 2024

Publicidad

“Mi papá antes del partido me dijo que hiciera lo que sabía, que había trabajado muy duro para esto. Ya luego del partido, me dijo que estuve super bien, que definí bien, aunque también me hizo ver errores. Mi mamá, mis abuelos, todo estaban muy felices, ellos saben todo lo que he entrenado, lo que he trabajado duro, cuando llegué a la casa los que han visto mi proceso estaban muy felices”, contó Luis Ángel.

Para terminar, el jugador del registro del Real Santander habló de sus características y lo que le heredó a su padre, Luis Yanes.

“Le heredé la velocidad y las ganas de que cuando voy arco tengo gol, entonces soy dulce con el gol. Con él he trabajado mucho la definición, me dice cómo definir frente el arco y me da muchos consejos. Yo me identifico porque soy fuerte, veloz, con buena definición y que sé en qué momento atacar, en qué momento jugar tranquilo con un toque y dos toques”, finalizó.

Luis Ángel Yanes y Luis Yanes - Foto: Cortesía

Luis Yanes, un padre orgulloso por el primer gol como profesional de Luis Ángel

Publicidad

“La verdad contento es una linda oportunidad que se le está presentando a Luis Ángel, lucha mucho para poder lograr su sueño, es lo que quiere, estamos ahí para apoyarlo. Es su primer gol, está con los pies en la tierra, que siga aprovechando este momento y marcando muchos más. Lo estaba buscando hace rato y la idea es que se vaya consolidando y al día de mañana gozar de ser un jugador plenamente profesional”, dijo el exjugador colombiano a Gol Caracol.