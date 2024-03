Fixture Copa Libertadores 2024: así jugarán Millonarios y Junior de Barranquilla

Sin un 'superserie' a la vista, la Conmebol sorteó este lunes los grupos que disputarán la Copa Libertadores 2024, un torneo que tendrá su partido final en Buenos Aires, Argentina.

Con el vigente campeón Fluminense abriendo el Grupo A que completan Cerro Porteño de Paraguay, Alianza Lima de Perú y Colo Colo de Chile, cada serie mezcla a los 32 clasificados sin tener choques nacionales en este tramo del torneo.

Millonarios compartirá zona junto a Flamengo de Brasil; Bolívar, de Bolivia; y Palestino, de Chile. Mientras que Junior estará en la misma zona que Liga de Quito, de Ecuador; Universitario, de Perú; y Botafogo, de Brasil.

Millonarios y Junior se enfrentan este miércoles por la vuelta de la final de la Superliga 2024. Fotos: @MillosFCOficial y @JuniorClubSA

Duelos entre múltiples campeones como River Plate argentino y Nacional de Uruguay forman parte del mapa de fase de grupos de esta edición.

Así quedó el Fixture de Junior en la Copa Libertadores:

Fecha 1: Botafogo (Brasil) vs Junior | Semana del 3 de abril

Fecha 2: Junior de Barranquilla vs Universitario (Perú) | Semana del 10 de abril

Fecha 3: Junior de Barranquilla vs Liga de Quito (Ecuador) | Semana del 24 de abril

Fecha 4: Universitario (Perú) vs Junior de Barranquilla | Semana del 8 de mayo

Fecha 5: Liga de Quito (Ecuador) vs Junior de Barranquilla | Semana del 15 de mayo

Así quedó el Fixture de Millonarios en la Copa Libertadores:

Fecha 1: Millonarios vs Flamengo (Brasil) | Semana del 3 de abril

Fecha 2: Bolívar (Bolivia) vs Millonarios | Semana del 10 de abril

Fecha 3: Palestino (Chile) vs Millonarios | Semana del 24 de abril

Fecha 4: Millonarios vs Bolívar (Bolivia) | Semana del 8 de mayo

Fecha 5: Millonarios vs Palestino (Chile) | Semana del 15 de mayo

Fecha 6: Flamengo (Brasil) vs Millonarios | Semana del 29 de mayo