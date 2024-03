Fixture de Junior de Barranquilla para la Copa Libertadores 2024

Junior de Barranquilla será uno de los dos equipos colombianos que estará presente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, junto a Millonarios. Este lunes 18 de marzo, se realizó el sorteo en la sede de la Conmebol y el conjunto ‘tiburón’ conoció a los tres rivales que tendrá que enfrentar en la ‘Gloria Eterna’.

Los barranquilleros, que estuvieron ubicados en el bombo dos del sorteo, terminaron en el Grupo D de la competencia, donde tendrán que enfrentarse a un equipo que ya sabe lo que es ganar la Copa Libertadores, se trata de Liga de Quito, de Ecuador, que estaba sembrada como cabeza de serie. Además, los otros rivales serán Universitario, de Perú; y el difícil Botafogo, de Brasil.

Luego de realizado el sorteo, se conoció el fixture que tendrá el Junior de Barranquilla para el torneo continental, que comenzará en la semana del 3 de abril; y aunque aún no hay fechas confirmadas, sí se conocieron el orden de los cruces entre cada equipo.

Para comenzar, los dirigidos por Arturo Reyes tendrán que salir de la ‘arenosa’ y viajar hasta Brasil para enfrentarse a Botafogo. En la segunda salida, ya tendrá el apoyo de toda su gente en el Metropolitano Roberto Meléndez para recibir a Botafogo. En el cierre de la primera rueda, se enfrentarán a Liga de Quito, actual campeón de la Copa Sudamericana, también en Barranquilla.

La fecha 4 obligará a los ‘tiburones’ a viajar a visitar el imponente Monumental de Lima para enfrentarse a Universitario, de Perú. La quinta jornada será fuerte y tendrán que jugar frente a Liga de Quito, en Ecuador. Para cerrar la fase de grupos, Junior de Barranquilla recibirá en su casa a Botafogo; un duelo que promete emociones, en la definición del Grupo D.

En la Liga local, el Junior de Barranquilla está ubicado en la tercera posición y supo superar un pequeño bache que tuvo. Con dos victorias consecutivas, los atlanticenses tienen 21 unidades, con 12 fechas disputadas. El pasado viernes, los rojiblancos derrotaron 3-1 a Jaguares, con goles de sus máximas figuras; Carlos Bacca, Yimmi Chará y Deiber Caicedo, quienes además están en la obligación de comandar a su equipo en el desafío continental.

Así quedó el Fixture de Junior en la Copa Libertadores:

Fecha 1: Botafogo (Brasil) vs Junior | Semana del 3 de abril

Fecha 2: Junior de Barranquilla vs Universitario (Perú) | Semana del 10 de abril

Fecha 3: Junior de Barranquilla vs Liga de Quito (Ecuador) | Semana del 24 de abril

Fecha 4: Universitario (Perú) vs Junior de Barranquilla | Semana del 8 de mayo

Fecha 5: Liga de Quito (Ecuador) vs Junior de Barranquilla | Semana del 15 de mayo

Fecha 6: Junior de Barranquilla vs Botafogo | Semana del 29 de mayo