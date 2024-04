Fixture de Millonarios para la Copa Libertadores 2024

Este lunes 18 de marzo se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, donde estarán presentes Millonarios y Junior de Barranquilla, como representantes de Colombia en el torneo continental más importante de América. En Luque, los ‘embajadores’ conocieron a sus rivales para la ‘Gloria Eterna’.

El conjunto dirigido por Alberto Gamero fue ubicado en el Grupo E de la competencia, junto a Flamengo, de Brasil, que ejercerá como cabeza de la zona. Además, deberá visitar la altura de La Paz, para jugar contra Bolívar. El otro rival será Palestino, que accedió después de derrotar a Nacional de Paraguay, en la fase previa de la competencia.

Luego de realizado el sorteo, se conoció el fixture que tendrá Millonarios para la Copa Libertadores, que comenzará en la semana del 3 de abril; y aunque aún no hay fechas confirmadas, sí se conocieron el orden de los cruces entre cada equipo.

Para comenzar la competencia, los capitalinos tendrán el duro desafío de enfrentar a Flamengo, en el estadio El Campín, de Bogotá. En la segunda fecha, tendrá que visitar el estadio Simón Bolívar, de La Paz, para cruzarse con Bolívar. En el tercer partido tendrá que volver a salir de nuestro país, para visitar a Palestino en Santiago de Chile.

Millonarios tiene 11 puntos en la Liga I-2024 del fútbol colombiano. Foto: Colprensa

Publicidad

En la segunda rueda, el conjunto ‘embajador’ tendrá dos duelos seguidos como local, el primero de ellos contra Bolívar y en la siguiente semana recibirá en el ‘Coloso de la 57’ a Palestino. Como cierre de la fase de grupos, Millonarios tendrá que visitar el mítico Maracaná para jugar contra Flamengo, donde tendrá que llegar con margen para no tener que depender del resultado ante el ‘Mengao’, que parte como principal favorito para quedarse con el grupo.

Además, el conjunto azul no pasa por un buen momento en la Liga Betplay, donde actualmente está ubicado en la casilla número 15, con 12 unidades. Completa ya seis partidos sin conocer la victoria y la última vez que sumó de a tres fue el 11 de febrero, frente a Nacional.

Publicidad

Así quedó el Fixture de Millonarios en la Copa Libertadores:

Fecha 1: Millonarios vs Flamengo (Brasil) | Semana del 3 de abril

Fecha 2: Bolívar (Bolivia) vs Millonarios | Semana del 10 de abril

Fecha 3: Palestino (Chile) vs Millonarios | Semana del 24 de abril

Fecha 4: Millonarios vs Bolívar (Bolivia) | Semana del 8 de mayo

Fecha 5: Millonarios vs Palestino (Chile) | Semana del 15 de mayo

Fecha 6: Flamengo (Brasil) vs Millonarios | Semana del 29 de mayo