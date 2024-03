Flamengo tomó una decisión con Gabigol de cara a la Copa Libertadores: ¡Atentos en Millonarios!

Millonarios es uno de los equipos colombianos que jugará la Copa Libertadores 2024 y tiene en mente hacer una buena fase de grupos para meterse en la pelea de los 16 mejores del torneo.Sin embargo, la tarea no será fácil, su primer juego será contra Flamengo, equipo que tiene en sus filas a Gabigol, jugador recientemente sancionado por irregularidades en pruebas de antidopaje.

Flamengo sabe que su ataque no es el mismo sin Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol, y, decidió inscribirlo en la Copa Libertadores a pesar de ser sancionado por dos años por atentar con un procedimiento de antidoping. El equipo de Rio de Janeiro no pierde la fe y por eso lo incluyó.

El club dejó una posición clara tan pronto les fue comunicada la sanción a su delantero estrella. "Flamengo recibió con sorpresa la citada decisión y que ayudará al deportista a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al entender que no hubo ningún tipo de fraude, ni siquiera un intento, para justificar la decisión”, expresaron en un primer instante.

Con el positivismo de que la sanción se revoque y el TAS se 'eche' para atrás, 'Fla' inscribió a Gabigol, hecho que repercute en el juego del próximo 2 de abril cuando la escuadra brasileña visite a Millonarios por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Gabigol con Flamengo - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Publicidad

Se espera que el TAS saque un nuevo comunicado para que aclare la situación, puesto que la presencia de Gabigol supone un alto riesgo para el 'mengao' en caso tal de que sostengan la decisión. Es decir, evitar que todo no termine en una demanda de Millonarios, tras el partido o cualquier otro rival que enfrente a Flamengo con Barbosa en cancha.

¿Qué dijo Gabigol, tras la sanción?

"Me gustaría hablar y aclarar el juicio que se ha llevado a cabo hoy, en el que fui suspendido por un presunto intento de hacer trampa en una prueba antidopaje. A pesar de mi respeto a la Corte, reitero que nunca he intentado obstruir o defraudar ningún examen, y creo que seré exonerado por el tribunal superior".

Publicidad

"Desde el comienzo de mi carrera como futbolista, siempre he seguido las reglas del juego y nunca he consumido sustancias prohibidas. Me han sometido a decenas de pruebas, todas ellas siempre negativas, lo que refuerza mi compromiso con mi club y con los hinchas brasileños. Estoy decepcionado con el resultado del juicio, pero seguiré cooperando con las autoridades deportivas y confío en que mi inocencia será probada y restablecida por el tribunal superior. Agradezco a todos por su apoyo en este momento difícil".