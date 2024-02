Carlo Ancelotti prevé recibimiento como leyenda a Sergio Ramos, en su regreso al Santiago Bernabéu

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, valoró el regreso de Sergio Ramos al estadio Santiago Bernabéu, convencido de que tendrá un recibimiento "con mucho cariño" del madridismo, "como merece una leyenda".

"Mañana vuelve Ramos y el Bernabéu lo va a recibir con mucho cariño por lo que ha hecho, como se merece una leyenda como él", manifestó Ancelotti que se mostró agradecido por los años de éxitos que compartió con el defensa andaluz, actual jugador del Sevilla en el que inició su carrera.

"Para mí ha sido un capitán fantástico, de verdad, un ejemplo. Personalidad, carácter, calidad. He tenido la suerte de tener a capitanes como Ramos, Maldini y Terry, de carácter y personalidad que ayuda mucho a tener un buen ambiente en la plantilla", añadió.

Dejará de lado la parte emotiva el Real Madrid para intentar reencontrarse con la victoria ante el Sevilla, en un partido en el que Ancelotti advirtió que deben mostrar su mejor versión frente a un rival mejorado con Quique Sánchez Flores al mando.

"Tenemos que ser un equipo sólido, con ganas y motivación ante un equipo que va a exigir mucho. El Sevilla ahora mucho más sólido. Es un momento en el que necesitamos puntos para aprovechar la ventaja que tenemos. El equipo ha trabajado bien esta semana, ha tenido tiempo para preparar el partido. Ojalá podamos ver nuestra mejor versión", deseó.

Descartó el técnico madridista que estén realizando cálculos para ver la jornada en la que se pueden proclamar campeones. "No hacemos cuentas, tenemos una ventaja que aprovechar, LaLiga está en nuestra mano y no tenemos que fallar. Cada partido es muy importante. Cuanto más pronto nos acerquemos a los 80 puntos, más cerca estaremos de ganarla".

Terminó bromeando por las preguntas de futuro que recibió en la sala de prensa de la ciudad deportiva. La posición de Vinícius Junior, cuestionado indirectamente por la posibilidad de que sea desplazado de la banda izquierda con la llegada de Kylian Mbappé, y la situación si llega el astro francés del brasileño Endrick.

"Pienso que Vini puede jugar también por dentro. Estoy convencido de que no siendo delantero centro pero con pareja de delanteros. Tengo en cuenta que a él le gusta y está muy cómodo jugando por fuera pero ha mejorado mucho el hecho de estar por dentro para el desmarque central. Le ha venido muy bien. Yo quiero meter a un jugador de sus cualidades donde más cómodo se encuentra que, de momento, es la banda izquierda", dijo.

"No hemos hablado de esto pero cuando venga Endrick estará con la plantilla del primer equipo, no hay duda. Habláis mucho del futuro y me deja contento que tenéis la capacidad de ver lo que va a pasar muy adelante pero yo solo veo el partido de mañana. No sé lo que va a pasar el lunes", zanjó.