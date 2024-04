Tres mujeres arbitraron el Inter 2-0 Torino: histórico día en el fútbol de Italia

Por primera vez en la historia del fútbol italiano un trío arbitral formado por mujeres arbitró un partido de Serie A, el disputado este domingo entre el Inter y el Torino en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno, norte, 1990) continúa haciendo historia en el fútbol italiano, pues ya fue la primera mujer en dirigir un encuentro de Serie A en octubre de 2022. Esta temporada lleva 7 partidos en Serie A.

En su rápido ascenso, Ferrieri pasó por todas las categorías. Debutó en la Serie D con 25 años, en 2015, y, después de arbitrar en Serie C y Serie B, llegó el gran salto al pitar al Cagliari en Copa en 2022, poco antes de debutar en la máxima categoría.

Árbitro -lo prefiere al término árbitra- desde los 16 años, quería ser futbolista, pero su madre no le dejó. Descubrió el curso formativo por casualidad y se enamoró del silbato.

"De niña quería jugar al fútbol, pero mi madre no quería. Eran otros tiempos, una niña corriendo detrás de una pelota estaba mal visto. Afortunadamente, hoy es diferente. A los 16 me inscribí en el curso de árbitros de Livorno. Amor a primera vista", confesó en una entrevista del año pasado con el 'Corriere della Sera'.

"Prefiero que me llamen árbitro a árbitra. Cuando me dicen árbitra es porque quieren enfatizar que soy mujer. Creo que cuando ya no haya necesidad de subrayarlo, entonces significará que realmente habrá igualdad ", añadió.

Maria Sole Ferrieri, árbitra en el fútbol de Italia - Foto: Marco Luzzani/Getty Images

Esta vez saltó al campo acompañada por Francesca Di Monte y Tiziana Trasciatti como asistentes en un partido especial en el que el Inter juega su primer partido como campeón del 'Scudetto'.

El trío ya había dirigido partidos juntas. La primera vez fue en Serie B, segunda categoría del fútbol italiano, en diciembre de 2022; y poco después, en enero de 2023 arbitraron en Copa Italia.