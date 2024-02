Eden Hazard, crítico con el Real Madrid: "Es un club un poco fanfarrón y yo no soy así"

El paso de Eden Hazard por el Real Madrid se vio envuelto entre lesiones, sobrepeso y poca continuidad, a pesar de llegar como una estrella del fútbol mundial.

Luego de su retiro el atacante belga se destapó y contó lo que vivió en las huestes del equipo 'merengue', y aunque se lamentó por no poder brillar, también dejó unas polémicas declaraciones.

"El Madrid tiene un encanto que los demás no tienen, es un club especial. Pero más allá de eso, creo que no encajo porque es un club un poco fanfarrón y yo no soy así. La forma cómo jugábamos no me gustaba, pero era mi sueño. No podía acabar mi carrera sin ir", afirmó Eden Hazard en entrevista para 'L'Équipe'.

Eso sí, también hubo autocrítica por parte del exjugador belga, pero también enfatizó en que las lesiones lo hicieron sufrir.

"Me habría gustado hacer las cosas a mi manera y triunfar. El Madrid es más grande que cualquier otra cosa y es complicado jugar allí. Quizá necesitaba entrenar más, pero tuve las peores lesiones en el peor momento porque me tocó la operación, la placa; vuelvo, me duele, fuerzo. Después llega Ancelotti y me preparé bien y jugué bien, pero mi cuerpo no dio, el dolor, las lesiones", confesó Hazard.

El talentoso jugador belga dijo que no sufrió de depresión, pero sí le afectó en algún momento lo que vivía a diario.

"Tengo la suerte de haber estado en la industria y de haber ganado mucho dinero. No tengo derecho a quejarme, aunque no esté jugando o esté lesionado no decía que la vida apesta. Me dolía pero utilicé eso como excusa. No estaba deprimido pero ya no tenía ganas, ni fuerza ni energía para jugar. Ya no tenía ningún sentido, se había acabado", expresó.

Eden Hazard, otro de los jugadores que colgaron los 'guayos' en este 2023. Foto: AFP.

Y para finalizar, Eden Hazard dejó unas declaraciones polémicas que también se han viralizado, ya que dijo que entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, solo el astro argentino era mejor que él en cuestión de talento.

"Individualmente, Messi ha sido el único porque disfruté mucho viéndolo en el Barcelona, es el mejor de la historia. Cristiano es un futbolista más grande que yo, pero hablando de fútbol, sinceramente, creo que no es mejor", cerró Eden Hazard en la charla con el citado medio francés.