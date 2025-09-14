Síguenos en::
🔴 Manchester City vs. Manchester United, EN VIVO YA: minuto a minuto del juego por Premier League
EN VIVO

🔴 Manchester City vs. Manchester United, EN VIVO YA: minuto a minuto del juego por Premier League

Este domingo se juega el derbi de Mánchester en el Etihad Stadium, escenario donde Manchester City y Manchester United lucharán por quedarse con el triunfo. ¡Sígalo EN VIVO AQUÍ!

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 14 de sept, 2025
Manchester City vs Manchester United
Fotos: AFP
Manchester City vs Manchester United
Fotos: AFP
  • 10:32 a. m. - Manchester City 0 - 0 Manchester United
    ¡Comenzó el partido!

    El árbitro dio el pitazo inicial del partido disputado en el Etihad Stadium.

  • 10:23 a. m. - Manchester City vs Manchester United
    ⏪¿Cómo llega el Manchester United al partido?

    Antes del parón FIFA, los 'diablos rojos' lograron un triunfo, en el último minuto, 3-2 contra el Burnley por la Premier League.

  • 10:20 a. m. - Manchester City vs Manchester United
    ⏪¿Cómo llega el Manchester City al partido?⏪

    El equipo dirigido por Pep Guardiola viene de caer en la última fecha de Premier League frente al Brighton por 2-1.

  • 10:12 a. m. - Manchester City vs Manchester United
    🔴⚪¡Titular del Manchester United!🔴⚪

  • 10:06 a. m. - Manchester City vs Manchester United
    🔵⚪¡Titular del Manchester City!🔵⚪

  • 10:00 a. m. - Manchester City vs Manchester United
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El inicio del partido está programado para las 10:30 a.m. (hora de Colombia).

  • 09:58 a. m. - Manchester City vs Manchester United
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El partido entre los dos equipos de Manchester se podrá observar a través de ESPN y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto del juego, los goles, las polémicas, en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: GOL Caracol: noticias del fútbol colombiano y fútbol mundial.

  • 09:47 a. m. - Manchester City vs Manchester United
    👋¡Bienvenidos!👋

    Por la fecha cuatro de la Premier League, Manchester City recibe la visita del Manchester United.

