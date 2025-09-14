🔴 Manchester City vs. Manchester United, EN VIVO YA: minuto a minuto del juego por Premier League

El árbitro dio el pitazo inicial del partido disputado en el Etihad Stadium.
- 10:32 a. m. - Manchester City 0 - 0 Manchester United¡Comenzó el partido!
- 10:23 a. m. - Manchester City vs Manchester United⏪¿Cómo llega el Manchester United al partido?
Antes del parón FIFA, los 'diablos rojos' lograron un triunfo, en el último minuto, 3-2 contra el Burnley por la Premier League.
⏪¿Cómo llega el Manchester City al partido?⏪
El equipo dirigido por Pep Guardiola viene de caer en la última fecha de Premier League frente al Brighton por 2-1.
¡Titular del Manchester United!
¡Titular del Manchester City!
In the blue corner — Manchester City (@ManCity) September 14, 2025
XI | Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku, Haaland
SUBS | Trafford, Ake, Nico, Savinho, Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis, Mfuni
🤝 @etihad pic.twitter.com/Ld1wJBIkk4
¿A qué hora se jugará el partido?
El inicio del partido está programado para las 10:30 a.m. (hora de Colombia).
📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?
El partido entre los dos equipos de Manchester se podrá observar a través de ESPN y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto del juego, los goles, las polémicas, en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: GOL Caracol: noticias del fútbol colombiano y fútbol mundial.
¡Bienvenidos!
Por la fecha cuatro de la Premier League, Manchester City recibe la visita del Manchester United.
