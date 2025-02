Mohamed Salah demostró que hay golazos de penalti: así anotó con Liverpool contra Tottenham

Mohamed Salah sigue dejando claro que es uno de los mejores jugadores del fútbol inglés y el mundo, en la actualidad. En cada compromiso, dice presente, sea con un gol o una asistencia, y este jueves 6 de febrero, no fue la excepción. Por la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup, fue un gran dolor de cabeza para el Tottenham Hotspur, en Anfield.

En primera instancia, el egipcio dio un pase gol para Cody Gakpo, quien no perdonó y puso el 1-0 parcial. Posteriormente, se hizo cargo un penalti que le cometieron a Darwin Núñez y no perdonó. Con calidad y técnica, puso el esférico en todo el ángulo, imposible de atajar para el guardameta, Antonín Kinský, que, aunque hubiera adivinado el palo, no llegaba.

Gol de Mohamed Salah, con Liverpool vs. Tottenham, por la Carabao Cup