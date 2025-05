Nacional se ilusiona con el regreso de Franco Armani; esto dijo el arquero argentino

Franco Armani, arquero de River Plate, se refirió a su posible vuelta a Atlético Nacional; destacó la importancia y el cariño que los hinchas 'verdolagas' que siguen brindándole, incluso estando en un club diferente.

El guardameta de 38 años disputará el Mundial de Clubes con la 'banda cruzada', y no se niega a un posible retiro en el equipo paisa en un futuro cercano.

El argentino tuvo un paso en la ciudad de Medellín, donde compró un carro en 'RR autos', y allí, le hicieron una entrevista, donde runa vez más dio a conocer su deseo de regresar al equipo con el que ganó la Copa Libertadores del 2026.

"Sí, me gustaría volver a Nacional, siempre desde que me fui de acá, tuve la idea de volver el día de mañana, y es así que sí, me gustaría muchísimo, pero bueno como dije siempre, también la vida da muchas vueltas, el fútbol también da muchas vueltas, así que uno no sabe donde pueda terminar la carrera deportiva", dijo.

Además, se refirió a las demostraciones de cariño que siguen teniendo los aficionados del verde de Antioquia hacia él, pese ahora vestir los colores del 'millonario'.

"Mandarle un saludo muy grande a los hinchas de Nacional, que siempre están pendientes de mí allá en Argentina, de todos mis partidos y agradecido de todo el cariño que me brindan cada vez que vengo acá a Medellín, cada vez que salgo a la calle y me encuentro con hinchas, me demuestran el agradecimiento de ellos hacia mí, por los momentos hermosos que pasé en el club y de parte mía hacia ellos, que también me han apoyado desde el primer momento. Los llevo en un pedacito de mi corazón a todos los aficionados", concluyó.

Los números de Franco Armani en Atlético Nacional

El guardameta argentino ha sido reconocido desde sus inicios como jugador profesional, por ser un especialista en atajar penales, en Nacional aún lo recuerdan por estas hazañas, que significaron ganar partidos y títulos. En total fueron 16 tiros atajados de los 69 que le hicieron, donde diez de ellos se fueron desviados; dejando un balance de un 18,8% de efectividad.

"Franco Armani disputó 249 partidos oficiales con Atlético Nacional, el equipo ganó 137, empató 56 y perdió 56, le marcaron 206 goles y en 108 partidos terminó con su arco en cero. Al equipo que más enfrentó fue al Deportivo Independiente Medellín, con 21 juegos, le siguen Águilas Doradas con 19, Junior con 16, Santa Fe con 15, Deportivo Cali con 14, Deportes Tolima con 13, Millonarios con 10, entre otros", datos que mencionan en la web oficial del cuadro 'verdolaga'.