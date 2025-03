Le dan palo a Neymar a días de Brasil vs. Colombia; lo llaman irresponsable y escandaloso

Neymar sigue en el centro de la polémica tras su ausencia en la semifinal del Campeonato Paulista entre Santos y Corinthians. El jugador, de 33 años, que no jugó en el partido donde su equipo quedó eliminado con un marcador de 2-1, ha sido duramente criticado por periodistas y aficionados, quienes cuestionan su compromiso y profesionalismo.

Cabe recordar que, 'Ney' fue citado por Dorival Júnior para los encuentros de Eliminatoria que sostendrá Brasil contra Colombia y Argentina, el 20 y 25 de marzo, respectivamente.

Fuertes cuestionamientos contra Neymar

Neymar, estrella brasileña de Santos, es blanco de críticas en Santos y Brasil Getty Images

Uno de los periodistas más severos fue Renato Maurício Prado, quien no dudó en señalar la falta de seriedad del jugador. "Neymar es indefendible; no se toma el fútbol en serio. La lesión no le impidió ir al carnaval", declaró en un análisis que rápidamente se viralizó. El comunicador también puso en duda la ética del futbolista al no priorizar su recuperación en un momento clave para el club. "Con un partido de eliminación directa contra Corinthians en una semana, lo natural sería cuidarse y preservarse, ¿no es así?", añadió.

Publicidad

A estas críticas se sumó el periodista Danielo Lavieri, de 'UOL', quien calificó la situación como un "escándalo". Según Lavieri, la presencia de Neymar en el Carnaval de Sapucaí, a pesar de estar lesionado, refleja una falta de compromiso con su recuperación. "Aunque no estuviera en condiciones de jugar, ¿es normal que saliera de fiesta y no diera prioridad a su tratamiento?", cuestionó el periodista.

Las críticas no solo vinieron desde la prensa, sino también de los propios hinchas del Santos, quienes manifestaron su indignación en redes sociales. Algunos mostraron su descontento con duros mensajes, mientras que otros optaron por la ironía. La cuenta paródica 'Olé do Brasil', con más de un millón de seguidores en X, bromeó al respecto: "Bonita actitud de Neymar. Sabiendo que sus rivales le tenían mucho miedo, no entró al campo para no asustar a nadie. Esto no es solo fútbol".

Linda atitude de Neymar.



Sabendo que os adversários tinham muito medo dele, não entrou em campo pra não assustar ninguém.



Não é só futebol. pic.twitter.com/f36qxOOmEF — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 9, 2025

Publicidad

La controversia llega en un momento clave para Neymar, quien regresó a Santos con la expectativa de redimirse tras su paso por el fútbol árabe, donde las lesiones y la falta de continuidad marcaron su estadía. Sin embargo, su comportamiento fuera del campo sigue generando dudas sobre su profesionalismo y su verdadero compromiso con el equipo.

"Neymar sintió molestias y sabíamos que era grave no contar con su aporte en el partido. Es solo una molestia muscular, pero eso hizo que no pudiera participar. Fue mi petición y él aceptó estar con el grupo. Es un jugador diferencial, iluminado y con una energía fantástica. Neymar sufrió mucho por no poder participar en el partido", dijo Pedro Caixinha, entrenador del Santos tras la derrota contra Corinthians.

Con la eliminación del Santos del Campeonato Paulista y la creciente presión mediática, la actitud del brasileño en los próximos días será observada con lupa. Sus decisiones y su compromiso con la recuperación podrían definir su relación con la afición y su futuro en el club.