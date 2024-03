Erling Haaland se 'calentó' y le respondió a Alexander-Arnold: "No sabe lo que es ganar el triplete"

Previo al duelo entre el Liverpool y Manchester City, por la jornada número 28 de la Premier League, Erling Haaland dio unas polémicas declaraciones en contra de Trent Alexander Arnold, una de las grandes figuras del cuadro ‘red’.

Todo, por unas afirmaciones del lateral inglés días atrás, en las que justamente se refirió a la comparación entre la rivalidad de los de Anfield y los ‘ciudadanos’ en este último tiempo. “Mirando hacia atrás, en esta era, aunque el Manchester City ha ganado más títulos que nosotros, y probablemente han tenido más éxito, nuestros trofeos significarán más para nosotros y nuestra afición debido a la situación financiera de ambos clubes”, dijo Alexander-Arnold.

Esto no cayó muy bien en el entorno del equipo de Manchester, misma razón por la que Erling Haaland salió a hablar sobre el tema, respondiéndole de manera ‘picante’ al futbolista de Liverpool: “Ellos (Liverpool) o él (Trent Alexander-Arnold) pueden hablar todo lo que quieran. No sé por qué lo hace, pero no me importa”.

“Si quiere decir eso, vale. Llevo aquí un año y he ganado el triplete. Fue una sensación muy agradable. No creo que él (Alexander-Arnold) conozca exactamente esta sensación”, agregó el futbolista noruego para ‘Sky Sports’, además de afirmar que para esta temporada “hay muchos equipos que pueden ganar la Premier League, y en los últimos años ha sido el Manchester City”.

Una crítica que trascendió al entorno ‘ciudadano’

Mientras Erling Haaland se refería al tema, Ruben Díaz, jugador del Manchester City, también hacía lo mismo en ‘BBC’, dejándole un mensaje contundente a Alexander-Arnold, a quien le respondió, enfatizando en el triplete logrado la campaña pasada.

“Creo que es bastante seguro entre nosotros, entre nuestros aficionados, lo mucho que significó para todos nosotros. Un triplete es una sensación que sólo sabes cómo se siente cuando lo consigues. Nuestra grandeza se mostrará en la forma en que estos comentarios no nos afecten porque sabemos lo que hemos hecho, sabemos lo que hemos conquistado, sabemos lo que queremos en lo que se viene. No lo hacemos por nadie más, lo hacemos por nosotros mismos. El foco está en nosotros mismos. Esa es la manera de avanzar y ser un club grande, no intentar comentar el éxito, o el ‘fracaso’, de los demás e intentar hacerlo más grande o más pequeño según te convenga”, dijo el futbolista portugués.

¿Cuándo y dónde jugarán Liverpool vs. Manchester City?

Liverpool y Manchester City se enfrentarán este domingo 10 de marzo, a las 10:45 a.m. (hora colombiana), por la Premier League, en uno de los duelos más atractivos de la jornada 28.

Este partido se jugará en Anfield.