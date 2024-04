Presidente de Alianza FC entregó buenas noticias, de cara a su participación en la Copa Sudamericana

Alianza FC logró clasificar a la Copa Sudamericana, luego de haber concluido una gran campaña a lo largo del 2023. Sin embargo, uno de los temas que se tocó previo a que el equipo, ahora de Valledupar, tuviera que enfrentar el partido de fase previa contra América de Cali era el del estadio, ya que Conmebol exige ciertas características a los distintos escenarios deportivos, razón por la cual, el cuadro 'Vallenato' tuvo que jugar dicho partido en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Ya que lograron clasificar para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el mismo tema volvió a salir a las calles y esta vez su presidente, Carlos Orlando Ferreira, através de 'Blog Deportivo', de 'Blu radio', fue portador de buenas noticias.

En primera instancia, comentó como fue que empezaron el plan para reorganizar y mejorar el estado del estadio como tal, asegurando que ha sido un proceso que ha brindado sus frutos. "El estadio, a raíz de que no había fútbol en Valledupar, estaba descuidado. Entonces, la cancha había sufrido muchísimo y no pasaba la prueba. No se hizo un plan por parte de los encargados para la mejoría del estadio y desde que llegamos comenzamos a cumplirlo. Contratamos un agrónomo especializado en el tema, lo llevamos allá a Valledupar y desde el 20 de enero, que fue la primera visita, hasta hace una semana, se dio una mejoría considerable y yo creo que que se ha visto en los partidos por televisión", explicó Ferreira.

Tras ello, terminó por dar las buenas nuevas a su hinchada y es que: "Nos han avalado el estadio para jugar el primer partido nuestro por Copa Sudamericana, el cual será el 3 de abril frente al equipo Unión La Calera, de Chile, y, posteriormente, contra Cruzeiro y la Universidad Católica".

Jugadores de Alianza F.C. felicitan a Mayer Gil, tras su golazo contra Independiente Medellín Archivo de Colprensa

Más declaraciones de Carlos Orlando Ferreira en 'Blog Deportivo'

¿Por qué la Conmebol no habilitaba el estadio antes?

"Hay dos cosas inhabilitantes: el gramado del estado de la cancha y las luminarias. El resto son cosas que se pueden corregir si se hace un plan de acción. Las dos no estaban en condiciones apropiadas en el Estadio Valledupar. Hemos venido trabajando para superar los 1.300 lúmenes que se requieren y en estas próximas dos semanas lo lograremos conseguir".

Sobre el apoyo de la gente de Valledupar...

"Siempre ofrecimos disculpas a la poca hinchada que nos acompañó en Barrancabermeja con Alianza Petrolera. Lamentablemente, no fue suficiente para sostener la situación allá en esa ciudad. El mejor año nuestro, que fue el año pasado, hicimos 680 millones de pesos de taquilla. Esa cifra ya la hemos superado y con crisis en los primeros partidos que hemos jugado en Valledupar. El número per cápita de asistentes ya lo hemos duplicado y la gente se ha apropiado del equipo. He visto en las casas banderas y gente con la camiseta del equipo".