🔴 Real Madrid vs. Manchester City, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League

Haaland anota de penal el segundo del Manchester City.
- 03:44 p. m. - 🕒Minuto 42⚽¡GOOOOOOOOOL del Manchester City!⚽
- 03:37 p. m. - 🕒Minuto 35⚽¡GOOOOOOOOL del Manchester City!⚽
Cabezazo de Gvardiol, despeja Courtois y el robote le queda a O'Reilly para empatar el partido.
- 03:29 p. m. - 🕒Minuto 27⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Real Madrid!⚽
Rodrygo recibió un pase de Bellingham, le ganó en velocidad a Nico O'Reilly y cruzó un remate imposible para el arquero.
- 03:19 p. m. - 🕒Minuto 17Ocasión para el Real Madrid
Rudiger cabeceó un centro de tiro libre que pasó cerca del arco defendido por Donnarumma.
- 03:12 p. m. - 🕒Minuto 10🟨Amarilla para el Manchester City🟨
Phil Foden fue amonestado por frenar un avance de Rodrygo.
- 03:08 p. m. - 🕒Minuto 6Por poco Vinícius
El brasileño recibió un buen pase de Rodrygo, pero su disparo se fue muy cerca del palo.
- 03:04 p. m.⚽⌚ ¡Comenzó el partido! ⚽⌚
Rodó en el balón en el Santiago Bernabéu. Ya juegan Real Madrid y Manchester City. ¿Cómo quedará el partido?
- 02:45 p. m.🔵¡El XI del Manchester City! 🔵
Así sale el equipo ante Real Madrid 🚨 pic.twitter.com/D70wOZRq9h— Manchester City (@ManCityES) December 10, 2025
- 02:44 p. m. - 👊🏻⚽ ¡TITULARES confirmadas!👊🏻⚽👊🏻⚪ ¡Así formará el Real Madrid! 👊🏻⚪
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 10, 2025
🆚 @ManCityES pic.twitter.com/Oix7LLgwNF
- 02:43 p. m.🤔🔵 ¿Cómo va el Manchester City en la Champions? 🤔🔵
Suma 10 unidades y se ubica en la casilla número 12 de la general.
- 02:42 p. m.🤔⚪ ¿Cómo va el Real Madrid en la Champions League?🤔⚪
Los 'merengues' suman doce puntos tras cinco jornadas y se ubican parcialmente en la sexta casilla de la tabla general.
- 02:40 p. m.⌚🤔 ¿A qué hora es el partido? ⌚🤔
⌚El balón rodará a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, este miércoles.
- 02:40 p. m. - 👊🏻⚽ ¡Se viene un partidazo! 👊🏻⚽👋🏻 Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Manchester City, por la Champions League.
