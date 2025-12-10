Síguenos en:
🔴 Real Madrid vs. Manchester City, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League
EN VIVO

🔴 Real Madrid vs. Manchester City, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League

Nueva jornada de la Champions League, y el Real Madrid recibe este miércoles en el Santiago Bernabéu al Manchester City. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 10 de dic, 2025
Kylian Mbappé y Erling Haaland, delanteros del Real Madrid y Manchester City respectivamente.
Fotos: AFP
  • 03:44 p. m. - 🕒Minuto 42
    ⚽¡GOOOOOOOOOL del Manchester City!⚽

    Haaland anota de penal el segundo del Manchester City.

  • 03:37 p. m. - 🕒Minuto 35
    ⚽¡GOOOOOOOOL del Manchester City!⚽

    Cabezazo de Gvardiol, despeja Courtois y el robote le queda a O'Reilly para empatar el partido.

  • 03:29 p. m. - 🕒Minuto 27
    ⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Real Madrid!⚽

    Rodrygo recibió un pase de Bellingham, le ganó en velocidad a Nico O'Reilly y cruzó un remate imposible para el arquero.

  • 03:19 p. m. - 🕒Minuto 17
    Ocasión para el Real Madrid

    Rudiger cabeceó un centro de tiro libre que pasó cerca del arco defendido por Donnarumma.

  • 03:12 p. m. - 🕒Minuto 10
    🟨Amarilla para el Manchester City🟨

    Phil Foden fue amonestado por frenar un avance de Rodrygo.

  • 03:08 p. m. - 🕒Minuto 6
    Por poco Vinícius

    El brasileño recibió un buen pase de Rodrygo, pero su disparo se fue muy cerca del palo.

  • 03:04 p. m.
    ⚽⌚ ¡Comenzó el partido! ⚽⌚

    Rodó en el balón en el Santiago Bernabéu. Ya juegan Real Madrid y Manchester City. ¿Cómo quedará el partido?

  • 02:45 p. m.
    🔵¡El XI del Manchester City! 🔵

  • 02:44 p. m. - 👊🏻⚽ ¡TITULARES confirmadas!👊🏻⚽
    👊🏻⚪ ¡Así formará el Real Madrid! 👊🏻⚪

  • 02:43 p. m.
    🤔🔵 ¿Cómo va el Manchester City en la Champions? 🤔🔵

    Suma 10 unidades y se ubica en la casilla número 12 de la general.

  • 02:42 p. m.
    🤔⚪ ¿Cómo va el Real Madrid en la Champions League?🤔⚪

    Los 'merengues' suman doce puntos tras cinco jornadas y se ubican parcialmente en la sexta casilla de la tabla general.

  • 02:40 p. m.
    ⌚🤔 ¿A qué hora es el partido? ⌚🤔

    ⌚El balón rodará a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, este miércoles.

  • 02:40 p. m. - 👊🏻⚽ ¡Se viene un partidazo! 👊🏻⚽
    👋🏻 Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Manchester City, por la Champions League.

