Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en Eliminatorias; programación definida

La Selección Colombia abrió la novena fecha de las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial de 2026 actuando en Bolivia, donde estuvo concentrada durante la semana previa para acostumbrarse a la altura.

Sin embargo, ahora los dirigidos por Néstor Lorenzo afrontarán un escenario distinto, pues deberán regresar al país para alistar el choque de la décima jornada en condición de local contra Chile .

La contienda frente al conjunto austral será en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, a nivel del mal y en donde la temperatura normalmente supera los 30 grados.

En consecuencia, los ‘cafeteros’ deberán tener un nuevo periodo de adaptación, esta vez para el calor, ya que el compromiso contra el equipo del sur del continente está programado para el 10 de octubre, a las 3:30 p. m., hora local.

Este cambio de condiciones climáticas explica las variantes que el entrenador implementó en el El Alto, donde el onceno inicial no tuvo a varios de los hombres que habitualmente son inicialistas, reservados para la contienda del martes.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por Eliminatorias

El combinado patrio afrontará la décima jornada del camino clasificatorio a la Copa del Mundo el 10 de octubre contra Chile a las 3:30 p. m. Acá, los datos del partido:

Selección Colombia vs. Chile

● Fecha: martes 10 de octubre de 2024

● Hora: 3:30 p. m.

● Estadio: Metropolitano de Barranquilla

● Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Cómo se jugará la fecha 10 de la Eliminatoria Suramericana

Esta será la programación de la jornada. Todos los partidos, con hora de Colombia:

Martes 10 de octubre de 2024

● 3:30 p. m. - Colombia vs. Chile (Barranquilla)

● 6:00 p. m. - Paraguay vs. Venezuela (Asunción)

● 6:30 p. m. - Uruguay vs. Ecuador (Montevideo)

● 7:00 p. m. - Argentina vs. Bolivia (Buenos Aires)

● 7:45 p. m. - Brasil vs. Perú (Brasilia)