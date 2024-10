Mayra Ramírez, actual delantera del Chelsea, en la historia del fútbol femenino mundial

Mayra Ramírez es una de las futbolistas colombianas que enorgullece a todo un país cada vez que disputa un partido con el Chelsea femenino, ya sea en los certámenes locales de Inglaterra, o en la máxima competición a nivel de clubes en Europa como lo es la Champions League.

En poco tiempo, la oriunda de Sibaté se ha ganado su lugar en las 'blues' a punta de esfuerzo y trabajo, ese que desde que estaba en su tierra natal, trató de perfeccionar porque solo tenía una meta clara: ser futbolista profesional y de las mejores.

Esa ardua labor la llevó al Chelsea procedente del Levante, de España. Esa transferencia del fútbol 'ibérico' al inglés hizo que la delantera colombiana ingresara en la historia del fútbol femenino a nivel mundial. Dicha noticia quedó registrada en los principales medios de todo el mundo.

Mayra Ramírez, delantera colombiana del Chelsea femenino. Kate Green - UEFA/UEFA via Getty Images

¿La razón? El conjunto londinense firmó a la artillera de nuestro país por la cifra de 500.000 mil euros, una cantidad no antes vista en el balompié femenino superando a otras colegas como lo son la neerlandesa Jill Roord, quien arribó al Manchester City desde el Wolfsburgo por más de 350.000 euros, en 2023, y la que tenía el récord mundial antes de su fichaje por las 'blues', la volante inglesa Keira Walsh, que llegó al Barcelona por unos 468.000 euros, en 2022.

Lo cierto es que la artillera de nuestro país ha devuelto esa confianza depositada en ella con buenas actuaciones dentro del campo de juego. Eso sí, su traspaso 'top' fue arrebatado por Racheal Kundananji, quien pasó del Madrid CFF al fútbol de los Estados Unidos. Fue un total de 735.000 euros que pagó el Bay FC por la deportista oriunda de Zambia.

¿Cómo fueron los inicios de Mayra Ramírez en el fútbol femenino?

"Fueron inicios difíciles, porque como se sabe, antes no había mucho el fútbol femenino, pero bueno; crecí en un pueblo de Cundinamarca, jugué con un equipo masculino hasta los 13 o 14 años; ahí fue donde fui a Real Pasión de Funza, que fue donde comencé a jugar con un equipo femenino. Comencé a viajar y a practicar un poco más el fútbol con más disciplina y eso fue lo que me fue llevando y me fue encarrilando para hacer lo que soy ahora", dijo en charla exclusiva con Gol Caracol la delantera de la Selección Colombia , cuando aún jugaba en el Levante de España.

Mayra Ramírez con el Chelsea Femenino. CONOR MOLLOY/DPPI via AFP

De otro lado, Mayra es una de las 'cracks' de la Selección Colombia femenina y en el 2024 hizo parte del plantel que disputó los Juegos Olímpicos de París-2024, siendo eliminadas por España en la tanda de los penaltis en la fase de cuartos de final.