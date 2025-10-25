Síguenos en::
Selección Colombia vs Corea del Sur EN VIVO, partido del Mundial femenino Sub-17
EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs Corea del Sur EN VIVO, partido del Mundial femenino Sub-17

Este sábado 25 de octubre la Selección Colombia femenina Sub-17 buscará la clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría que se está jugando en Marruecos.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de oct, 2025
Ella Grace Martínez, jugadora de la Selección Colombia, en el partido contra Costa de Marfil, por el Mundial femenino Sub-17
Federación Colombiana de Fútbol
REFRESCAR
  • 07:24 a. m. - 🔴 Mundial femenino Sub-17
    HOY se definen los octavos de final del Mundial.

  • 07:22 a. m. - 🚨 Selección Colombia femenina Sub-17
    ¡TENEMOS TITULARES PARA COLOMBIA VS COREA!

  • 07:22 a. m. - 🔴 Mundial femenino Sub-17
    Colombia vs Corea del Sur

    Todo listo para este partidazo del Mundial femenino Sub-17. La Selección Colombia va por la clasificación.

