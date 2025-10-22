🔴 Selección Colombia vs. Costa de Marfil, EN VIVO: minuto a minuto del Mundial femenino Sub-17

- Carlos Alberto Paniagua – Director Técnico.
- Michael Flórez Valle – Asistente Técnico.
- Viviana Cardona – Preparadora Física.
- Diego Felipe Morales – Preparador Arqueras.
- Diana Carolina Camacho – Médica.
- Laura Daniela Tautiva – Fisioterapeuta.
- Lina María Costas – Fisioterapueta.
- Daniel Patiño – Videoanalista.
- Ricardo Alberto Bejarano González (Del 16 de octubre y período Mundial de la FIFA).
- Nilson Ancizar Ramos – Utilero.
- Ana Clavijo – Millonarios FC.
- Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA).
- Camila Cortés – Independiente Santa Fe.
- Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA).
- Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA).
- Isabella Amado – Millonarios FC.
- Isabella Santa – Deportivo Cali.
- Isabella Tejada – Independiente Medellín.
- Izabela Cortés – Independiente Santa Fe.
- Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo.
- Laura Cano – Acuarium.
- London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA).
- María Baldovino – Junior FC.
- María Ceballos – Acuarium.
- Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo.
- Melany Díaz – Independiente Santa Fe.
- Shaira Collazos – Millonarios FC.
- Sofía García – Real Santander.
- Sofía Ortíz – América de Cali.
- Sofía Prieto – Deportivo Cali.
- Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA).
- 12:25 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL🔴 Prográmese para este imperdible partido
¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟕!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 22, 2025
🆚 🇨🇮
🗓 Miércoles 22 de octubre
🕞 2:00 pm (hora COL)
🏟 Academia de Fútbol Mohammed VI, Rabat
🏆 Copa Mundial… pic.twitter.com/mmw5CONzKI
- 12:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
El portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), el canal de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol) y la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) transmiten este compromiso, desde las 2:00 p.m.
- 12:21 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite este partido, desde las 2:00 p.m.
- 12:20 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL🏆 Tabla de posiciones del grupo E
1. España - 6 pts. (+9)
2. Costa de Marfil - 1 pts. (0)
3. Corea del Sur - 1 pts. (-5)
4. Colombia - 0 pts. (-4)
- 12:14 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL🧐 ¿Cómo viene el equipo africano?
Por la fecha 1 de la fase de grupos, Costa de Marfil empató 1-1 frente a Corea del Sur.
- 12:12 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?
Las dirigidas por Carlos Paniagua vienen de perder 0-4 contra España, con goles de Anna Quer, Silvia Fernández y doblete de Carlota Chacón.
- 12:10 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Academia de Fútbol Mohammed VI, Rabat, abre sus puertas para este duelo.
- 12:09 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 2:00 p.m. (Hora de Colombia) / 8:00 p.m. (Hora de Marruecos).
- 12:09 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido del Mundial femenino Sub-17.
