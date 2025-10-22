Síguenos en::
🔴 Selección Colombia vs. Costa de Marfil, EN VIVO: minuto a minuto del Mundial femenino Sub-17
EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs. Costa de Marfil, EN VIVO: minuto a minuto del Mundial femenino Sub-17

En la Academia de Fútbol Mohammed VI, la Selección Colombia femenina Sub-17 juega por la fecha 2 del grupo E, donde espera reponerse de la derrota sufrida contra España.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 22 de oct, 2025
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Mundial, en Marruecos
Federación Colombiana de Fútbol
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Mundial, en Marruecos
Federación Colombiana de Fútbol
  • 12:31 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    🔴 Cuerpo técnico del combinado patrio
    • Carlos Alberto Paniagua – Director Técnico.
    • Michael Flórez Valle – Asistente Técnico.
    • Viviana Cardona – Preparadora Física.
    • Diego Felipe Morales – Preparador Arqueras.
    • Diana Carolina Camacho – Médica.
    • Laura Daniela Tautiva –  Fisioterapeuta.
    • Lina María Costas – Fisioterapueta.
    • Daniel Patiño – Videoanalista.
    • Ricardo Alberto Bejarano González (Del 16 de octubre y período Mundial de la FIFA).
    • Nilson Ancizar Ramos – Utilero.

  • 12:30 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    🔴 Convocatoria oficial de la 'tricolor' para el Mundial
    • Ana Clavijo – Millonarios FC.
    • Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA).  
    • Camila Cortés – Independiente Santa Fe.
    • Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA).
    • Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA).
    • Isabella Amado – Millonarios FC.
    • Isabella Santa – Deportivo Cali.
    • Isabella Tejada – Independiente Medellín.
    • Izabela Cortés – Independiente Santa Fe.
    • Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo.
    • Laura Cano – Acuarium.
    • London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA).
    • María Baldovino – Junior FC. 
    • María Ceballos – Acuarium.
    • Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo. 
    • Melany Díaz – Independiente Santa Fe.
    • Shaira Collazos – Millonarios FC.
    • Sofía García – Real Santander.
    • Sofía Ortíz – América de Cali.
    • Sofía Prieto – Deportivo Cali.
    • Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA).
  • 12:25 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    🔴 Prográmese para este imperdible partido

  • 12:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    El portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), el canal de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol) y la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) transmiten este compromiso, desde las 2:00 p.m.

  • 12:21 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite este partido, desde las 2:00 p.m.

  • 12:20 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    🏆 Tabla de posiciones del grupo E

    1. España - 6 pts. (+9)
    2. Costa de Marfil - 1 pts. (0)
    3. Corea del Sur - 1 pts. (-5)
    4. Colombia - 0 pts. (-4)

  • 12:14 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    🧐 ¿Cómo viene el equipo africano?

    Por la fecha 1 de la fase de grupos, Costa de Marfil empató 1-1 frente a Corea del Sur.

  • 12:12 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?

    Las dirigidas por Carlos Paniagua vienen de perder 0-4 contra España, con goles de Anna Quer, Silvia Fernández y doblete de Carlota Chacón.

  • 12:10 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Academia de Fútbol Mohammed VI, Rabat, abre sus puertas para este duelo.

  • 12:09 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 2:00 p.m. (Hora de Colombia) / 8:00 p.m. (Hora de Marruecos).

  • 12:09 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA FEMENINA SUB-17 VS. COSTA DE MARFIL
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido del Mundial femenino Sub-17.

