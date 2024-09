"Vinícius Jr. es una mier%*": dardos en contra del astro del Real Madrid

Vinícius Júnior, 'crack' brasileño del Real Madrid , tiene un talento irrefutable para el fútbol, siendo amado por muchos, principalmente hinchas del club madrileño y la selección brasileña, y odiado por otros, debido a sus constantes provocaciones a las hinchadas rivales y en medio de eso, actos de racismo que él mismo ha denunciado.

Muy pocas veces dirigentes del fútbol mundial se refieren directamente a su posición con respecto a si les agrada o no la actitud del brasileño, pero en esta ocasión el ex presidente del Valencia FC, Francisco 'Paco' Roig hizo una polémica declaración, confesando que para él, Vinícius Júnior "es una mierda como persona”, en medio de una entrevista con el medio 'Relevo' de España.

Francisco Roig es un empresario español de 85 años, que supo se dirigente de los 'Murciélagos' desde 1994 hasta 1997, y en su más reciente entrevista no solo criticó al Real Madrid, tildándolo de "Real Inmigrante", sino que también se refirió a la postura de Vinícius Júnior con respecto al racismo que ha vivido en España, asegurando que aunque lo considera un gran jugador, su concepto como persona es totalmente opuesto.

“Antes no había esos problemas o yo no los notaba. Romario era medio negro y no tenía problemas. Es que en Madrid está el tío este, que es… al Madrid yo le llamo el Real inmigrante. Si tiene ocho negros, dos blancos extranjeros y un español”, fueron las polémicas y criticadas palabras del ex mandatario Valencianista.

El empresario recordó el hecho vivido en el duelo entre Real Madrid y Valencia en Mestalla, la temporada pasada, donde el jugador brasileño tuvo un fuerte cruce con hinchas del Valencia, donde aseguró ser tildado de "mono", y terminó causando el cierre temporal de gradas para el club 'murciélago' , luego del análisis de la liga.

Vinícius Jr llora en rueda de prensa alegando racismo Foto: AFP

“¿Aquí sabe lo que hizo? Se subió a la valla de Mestalla y dijo 'tú me has dicho hijo de ..'. Yo estaba ese día en Mestalla con mi nieto y con mi hijo. Y le dije a mi nieto, 'Alfonsito ¿Qué están diciendo?'. Y me responde: 'dicen tonto'. Yo creía que le decían mono. Pero no. Y le digo a mi hijo Alfonso, de 40 años, el padre del nene, '¿qué dicen?' E igual. 'Tonto'. Pues va el tío, sale, se planta y empieza a tocarse ahí y decir 'vosotros a Segunda’ y le quitan la tarjeta roja, pero esto qué es”. aseguró Roig.

De igual manera, el polémico ex presidente continuó sus declaraciones asegurando que Júnior es un provocador: “Siempre yendo al árbitro. Yo he estado en Sudamérica 20 o 30 veces y nunca me ha pasado nada. Voy a Sudamérica con humildad y hablo con cariño. Yo no puedo ir allí diciendo que soy el conquistador. Este tío no puede ser. ¿Pero tú quién eres?".

'Paco' Roig, quien fue protagonista en la época de los 90, precisamente por sus declaraciones controversiales, sacó alusión lo vivido en ese entonces para comparar la situación hoy en día, y lanzarle un 'dardo' al Real Madrid, afirmando qué:

La FIFA sigue intentando combatir el racismo en el fútbol. FOTO: AFP.

Por último, con respecto a la sanción del Valencia y el 'caso Vinícius' Roig cerró su entrevista diciendo: “A nosotros nos tiran dos o tres gradas, que los aficionados no pudieron entrar en dos o tres partidos, y a este le perdonan. Será un gran jugador, que yo creo que lo es, pero es un... Es una mierda como persona”