Alexander Zverev comparte detalles de su enfermedad: "No conozco una vida sin ella, ya es normal"

El tenista Alexander Zverev se encuentra en tierras australianas por estos días representando a Alemania en la United Cup. Y en medio de este torneo de la ATP, el jugador de 26 años de edad habló sobre una enfermedad que lo ha acompañado durante gran parte de su vida.

Concretamente, Zverev dio más detalles de lo que ha tenido que vivir por cuenta de la diabetes .

"Primero recuerdo las historias de mi familia cuando me enfermé por un virus muy grave. Después, me vacuné, pero eso no me ayudó. Y es que la reacción de mi cuerpo terminó siendo la diabetes. Tenía apenas cuatro años y siempre tenía los niveles de azúcar en sangre muy altos. Mis padres me llevaron al médico y ahí me confirmaron que tenía la enfermedad. La verdad es que no conozco una vida sin diabetes, para mí es normal", indicó de entrada en el medio especializado 'Tennis Magazine'.

Y también reveló otros detalles de su lucha con esta enfermedad.

Publicidad

"Tener diabetes me hizo madurar rápido y ser más responsable. Cuando me dicen que no puedo realizar algo, siempre trato de demostrar lo contrario. Esto no solamente lo aplico en la práctica del tenis, sino que también lo hago con mi vida. Por esto, tener diabetes me dio una motivación adicional para luchar y lograr lo que me proponga", agregó.

Finalmente, dio su explicación sobre el porqué de la larga espera que hizo para anunciar su padecimiento.

"Creo que al principio me sentía incómodo con el tema por varias razones. Primero, no quería tener una excusa en caso de que perdiera partidos y tampoco quería que todo el mundo lo supiera. Pero muchas personas no tienen la información suficiente sobre esta enfermedad y ahora quiero compartir mi experiencia para animar a las nuevas generaciones. Cualquier persona que sea diabética puede seguir persiguiendo sus sueños con total normalidad", concluyó.

Publicidad

Alexander Zverev durante la United Cup 2024. Getty Images

¿Cuántos títulos de la ATP ha ganado Alexander Zverev en su carrera deportiva?

A la fecha, este tenista alemán se ha consagrado en 21 torneos del circuito masculino internacional. El primero de estos logros deportivos llegó en 2016, cuando ganó el ATP 250 de San Petersburgo.

Y el más reciente de sus trofeos arribó luego de la final del ATP 250 de Chengdu, en 2023 .