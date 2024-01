Alperen Sengun y un 'súper' mate en la 'cara' de LeBron James: ¡Vea el video!

Jalen Green anotó 34 puntos y Alperen Sengun añadió 31 para ayudar a los Houston Rockets a ganar 135-119 a Los Angeles Lakers el lunes por la noche.

Houston llegó a tener hasta 30 puntos de ventaja en la segunda mitad antes de que los Lakers utilizaran una racha de 20-5 para ponerse a 10 a falta de cuatro minutos.

Los Rockets anotaron los siguientes seis puntos, tres de ellos de Green, para ponerse 127-111 a falta de tres minutos y los Lakers retiraron a sus titulares.

Green, la segunda elección global en el draft de 2021, está trabajando para ser un jugador más completo en su primera temporada bajo las órdenes del entrenador Ime Udoka.

"Estoy construyendo sobre eso", dijo Green. "Eso es lo que él quiere de mí. Eso es lo que quiero para mí. Ladrillo a ladrillo, sólo voy a seguir aprendiendo y seguir creciendo cada partido".

LeBron James, Anthony Davis y D'Angelo Russell anotaron 23 puntos cada uno para los Lakers, que habían ganado dos seguidos, coronados por una victoria 145-144 en doble prórroga sobre Golden State el sábado.

Cam Whitmore aportó 20 puntos desde el banquillo para Houston, y Jabari Smith Jr. logró 18 puntos y nueve rebotes en su regreso tras perderse cuatro partidos por un esguince en el tobillo izquierdo. Green y Sengun también lograron 12 rebotes y siete asistencias cada uno para ayudar a los Rockets a conseguir la victoria.

Alperen Sengun no le tiene miedo a nada. Ni a LeBron James. pic.twitter.com/uREaNDS6n9 — Ritmo NBA (@RitmoNba) January 30, 2024

Los Rockets ganaban por 25 puntos tras una canasta de Sengun a falta de nueve minutos para el final, cuando los Lakers utilizaron una racha de 12-3 para acercarse a 119-103 a mediados del cuarto.

Poco después, James cayó a la cancha tras ser golpeado en la cara por Brooks mientras ambos luchaban por un rebote. James permaneció boca abajo en la cancha durante un par de minutos mientras los oficiales del equipo lo atendían antes de levantarse y salir de la cancha.

La jugada fue revisada y se determinó que era una falta flagrante 1, y James permaneció en el partido.

James falló los dos tiros libres, pero hizo una bandeja segundos después para iniciar una racha de 8-2 que recortó la ventaja a 121-111 a falta de cuatro minutos.

Los Rockets ganaban por 18 en el descanso y abrieron el tercer cuarto con una racha de 16-4 para ponerse 94-64 a falta de 7 minutos y medio.

Houston ganaba por 29 un par de minutos más tarde antes de que los Lakers utilizaran una racha de 11-2, con cinco puntos de Davis, para recortar la ventaja a 101-81 a unos dos minutos del final del tercer cuarto.

James se mostró decepcionado por su actuación al final del primer cuarto.

"Simplemente no remontamos", dijo. "No tuvimos un factor de cuidado. No tuvimos ningún factor de cuidado en esos dos últimos minutos".

Jarred Vanderbilt, de los Lakers, fue expulsado en el segundo cuarto tras recibir dos faltas técnicas durante un intercambio con Brooks.

Vanderbilt recibió su primera falta técnica después de empujar a Brooks por debajo del cuello tras una canasta de los Lakers a falta de unos 10 minutos para el final del segundo cuarto. Brooks se alejaba de Vanderbilt y estaba de espaldas a él cuando Vanderbilt le dio un golpecito en la nuca, lo que le valió otra técnica y una expulsión inmediata.

Vanderbilt parecía estar molesto después de que Brooks le empujara mientras estaba en el aire en un mate aproximadamente un minuto antes. Aterrizó torpemente después de hacer ese tiro y cayó al suelo.

"Siento que él sintió que hice una jugada sucia", dijo Brooks. "Y cuando se siente así le gusta chocar. Y así es el baloncesto, chocamos y nos peleamos, y siento que lo llevó demasiado lejos".

James se negó a hablar de Brooks, pero Davis tuvo mucho que decir sobre él.

"Recibes una falta dura, es parte del baloncesto", dijo Davis. "Pero no vas a empujar descaradamente a alguien por la espalda cuando no tiene control de su cuerpo en el aire. Creo que debería haber sido expulsado por eso. Y luego... obviamente sabes que él y Bron tienen lo suyo y por lo que vi fue un golpe descarado a LeBron en la cara".