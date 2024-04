Rafael Nadal y su sensibilidad, tras vencer a Alex de Miñaur: "Es un día muy bonito para mí"

La permanencia en el Masters 1.000 de Madrid después de ganar al australiano Alex de Miñaur, alentó, con prudencia, a Rafael Nadal, que no quiso lanzar las campanas al vuelo a pesar de la mejoría que reconoce.

Aun así, el ganador de veintidós Grand Slam destacó que hay dos cosas que mantienen su motivación para jugar. "Siempre mantengo la esperanza de que las cosas se solucionen y todavía me ilusiona y emociona jugar a tenis", subrayó Nadal.

"Vamos día a día. Sinceramente, con total naturalidad es difícil pensar en grandes cosas a día de hoy, pero la vida del deporte cambia rápido y si estoy aquí me doy la oportunidad de que pasen. Es un día bonito y nunca podré agradecer el cariño que siento aquí. En este tiempo difícil siempre te queda la ilusión de vivir días así y vale la pena. Que sea aquí en casa significa mucho", apuntó Nadal.

"Estoy contento. Se me hace difícil pensar que podía estar en tercera ronda, que tampoco me cambia mucho, pero he aguantado más de dos horas, para mí es mucho y más delante de esta gente que es una pasada", insistió el balear, que se mostró prudente, en la línea de sus últimas declaraciones.

Rafael Nadal, tenista español. Julian Finney/Getty Images

"No nos dejemos llevar por la emoción de un partido. Estoy al menos competitivo a este nivel y después depende de lo que se quiera aspirar. He hecho cosas que no pude hacer la semana pasada. He tenido en entrenos más problemas de los que pensaba, pero estos tres días han sido mejores. A ver cómo me recupero", dijo Nadal, que jugará en tercera ronda ante el argentino Pedro Cachín.

"Hay cosas que no las puedo hacer aún de la manera que me gustaría y tengo que ir con un poco de cuidado. Lo prioritario es que no ocurra nada grave y lo bueno es tener la opción de explorar a ver qué pasa. Si el físico responde, a ver cómo responde el tenis. La semana no ha sido muy allá, pero he pasado otra semana en el circuito y en los últimos dos años no he podido ni hacer entrenos con gente del circuito y ahora sí", señaló.

"He tenido que jugar bolas más lentas, aunque el segundo set sí. Necesito jugar con táctica, que no pasen cosas rápido. Lo he conseguido y más o menos he podido llevarlo a cabo y he mantenido un nivel de tenis correcto durante más de dos horas y eso es positivo", recalcó.

"Al final mis perspectivas me las va a cambiar el día a día. Tengo que estar convencido de que el físico responde, recuperar la confianza en mi físico porque me han pasado muchas cosas y después la confianza en todos los sentidos. La perspectiva no me cambia, lo que pasa es que tengo la oportunidad de jugar otro partido. Voy a jugar tres partidos y eso es positivo. Valoro la mejoría por pequeña que sea", agregó Nadal, emocionado con la respuesta del público, nada nueva para él.

"Claro que cuando puedes vivir cosas así y sabes que pueden ser las últimas son emocionantes, pero he vivido momentos muy especiales y bonitos aquí. Desde la final con Ivan Ljubicic en 2005 hasta hoy. Es el final y los finales siempre son emotivos, pero he vivido momentos inolvidables y este es otro más", recordó Nadal.

"La mejora más evidente esta semana es el servicio. No puedo hacer el burro porque llevo muchos meses sin sacar, pero necesito ir sacando. No puedo entrenar cien saques porque la musculatura se tiene que adaptar de manera progresiva. Al final me he quitado una cosa de la cabeza. Es algo en lo que no tengo que pensar", apuntó.

"El deporte tiene una cosa fantástica, emociona a la gente. No por mí, el otro día el Real Madrid defiende como un loco (ante el Mánchester City), gana en los penaltis y todo es fantástico, pero si pierde dicen que es defensivo y tal. En el 'tie break' tenía 6-2, se empata y da en la red... se nos contagia la emoción y la ilusión. Al final me emociono", subrayó.

"Veo a Tiger Woods. Le veo en Augusta y me vengo arriba, pero son muchas cosas. Lo mío es un poco lo mismo. Te emocionas, pero la realidad es que es solo un partido. El vaso de energía y confianza se me va llenando, pero hoy estoy lejos de aspirar a cosas. Es un pasito adelante para mí, aunque con pequeños pasos se construyen cosas grandes", destacó.