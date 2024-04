Un Top-10 del mundo y sus elogios a Rafael Nadal: "Es una inspiración para mí"

El italiano Jannik Sinner, primer favorito el Masters 1.000 de Madrid, que alcanzó la tercera ronda tras ganar a su compatriota Lorenzo Sonego, ensalzó la figura del español Rafael Nadal, que puede despedirse este sábado de la Caja Mágica si pierde su partido contra el australiano Alex de Miñaur.

"Rafa ha dado mucho al deporte. Es de una mentalidad diferente. Cómo afronta los entrenamientos, cómo afronta los partidos, cómo salir de situaciones difíciles. Siempre me gusta verlo. Simplemente es agradable. Ahora es padre y tiene a toda la familia con él. Le deseo lo mejor porque espero que el cuerpo le siga funcionando durante el mayor tiempo posible", expresó el transalpino.

"Estoy seguro de que hará lo que sea mejor para él. Puedes ver la intensidad cuando entrena. Vencerle en tierra batida es uno de los desafíos más difíciles que hay en nuestro deporte. Para mí siempre ha sido una inspiración. El espíritu de lucha que tuvo durante toda su carrera hasta ahora fue increíble. Nunca se ha quejado de nada. Es realmente especial. Veremos si es su último partido. Nadie lo sabe. Sólo él y su cuerpo lo saben", indicó Sinner, que arrolló a Sonego y se instaló en la tercera ronda de la competición madrileña.

Sinner mantiene un ritmo intratable en los duelos ante sus compatriotas. Ha ganado doce encuentros y no ha perdido ninguno. Frente a Sonego, obtuvo la quinta victoria, la primera en tierra, en los cara a cara.

Jannik Sinner con su trofeo del Masters 1.000 de Miami. Brennan Asplen/Getty Images

Publicidad

"Fue en condiciones distintas a las que nos habíamos enfrentado. Techo cerrado, tierra. Conozco bien a Lorenzo Sonego. Tenemos una buena amistad, jugamos juntos en Copa Davis, entrenamos mucho juntos. Además, en el aspecto mental fue distinto esta vez respecto a otras. Así que estoy feliz de cómo manejé la situación. No jugó su mejor tenis pero le deseo lo mejor para el resto de temporada", indicó.

Sin embargo, el objetivo de Sinner, campeón del Abierto de Australia, es Roland Garros: "Llegamos pronto aquí y traté de prepararme de la mejor manera. Trabajo duro físicamente en el gimnasio. Intento encontrar un buen ritmo aquí jugar partidos y luego estar en condiciones en Roland Garros, ese es el objetivo, llegar a París en plena forma. Estoy feliz de estar aquí. El año pasado no pude jugar así que con más alicientes. Después veremos qué pasa".

Publicidad

"El éxito no me ha cambiado porque es más importante la forma de ser como ser humano que lo demás. Trato de rodearme de buena gente que me aporte algo positivo. Eso es lo más importante. Claro que sueño con ganar el mayor número de títulos posible. Me he sacrificado mucho para ello y eso lo sé. Trabajo todos los días para convertirme en un jugador mejor. Trabajas bastante y duro, pero después necesitas personas que sean positivas para ti y encontrar el equilibrio perfecto. Eso es lo que intento", remarcó el número dos del mundo.