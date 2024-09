Boxeador y jardinero de cementerio recibió tremendo regalo, tras Juegos Olímpicos

Este martes, el boxeador colombiano Yilmar González cumplió el sueño que estaba anhelando desde niño: poderle dar una casa propia a su mamá. Al pugilista que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 le fue entregado un apartamento por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.

A través de un comunicado, se confirmó que González recibió las llaves de su nuevo hogar por parte de Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, y una constructora.

“La verdad ahora estoy muy contento y cuando la tengo a mi lado me pongo nervioso, pero me gustaría darle un abrazo de agradecimiento, la verdad me está haciendo el sueño de tener mi apartamento, un techo para mí y mi madre y es que no tengo palabras para expresar la alegría y el agradecimiento”, fueron las palabras de felicidad del pugilista colombiano.

Cabe recordar, que, González es oriundo del barrio Siloé de Cali y tuvo que alternar el deporte con su labor como jardinero de cementerio para lograr salir adelante.

Yilmar González recibiendo su casa propia. Gobernación del Valle del Cauca.

¿Cómo le fue a Yilmar González en los Juegos Olímpicos de París 2024?

En la categoría de 57 kilogramos, González fue eliminado por la decisión unánime de los jueces en su combate de octavos de final frente al japonés Shudai Harada en el North Paris Arena.

Su apodo es ‘Speedy’ y, sin duda alguna, este se hizo notar con sus rápidos movimientos, su agresividad y varios golpes potentes a la cara de su rival. Harada era paciente y escurridizo; siempre intentó mantener la pelea en el centro del ring para esquivar los golpes de Yílmar y conseguir conectarle contragolpes veloces y precisos. La estrategia del asiático dio resultado cuando los jueces decretaron que el primer asalto, por decisión unánime, era para él.

En el segundo asalto, Yílmar continuó con intensidad e iniciativa. Sus rápidos golpes conectaron en varias ocasiones ante Shudai, quien se limitaba a esquivarlos, recorrer el ring y contragolpear. El desgaste del colombiano era cada vez más evidente y la astucia de su rival no le permitió llevar la pelea a una esquina del ring. Con algunos fallos en sus potentes derechazos, el colombiano intentó avanzar a la siguiente ronda a través de un nocaut en el último round.

La definición de la pelea fue similar a la anterior: el japonés se dedicó a esquivar los golpes de su rival y lo llevó hasta la esquina de la desesperación. En esta instancia, Yílmar no pudo reaccionar de la mejor manera y cedió ante la estrategia de su rival. Una vez finalizó el tiempo, los jueces decretaron que Shudai Harada era el ganador del combate por decisión unánime.