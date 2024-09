A Luis Díaz le 'tiran' con todo en Inglaterra: "Él no es goleador; tuvo un poco de suerte"

Luis Díaz viene de ser protagonista el fin de semana con el Liverpool, anotando dos de los tres goles con los que los 'reds' derrotaron al Bournemouth , el pasado sábado 21 de septiembre, por la quinta jornada de la Primera División del Fútbol Ingles, ganándose los halagos de diferentes leyendas y periodistas cercanos al club.

Sin embargo, al parecer no todas las leyendas tenían buenas palabras para lo hecho por Luis Díaz el fin de semana, pues el reconocido ex guardameta del Manchester United y la selección de Dinamarca , Peter Schmeichel

le restó mérito al 'guajiro' en la definición de sus goles

, afirmando que el arquero del Bournemouth "pudo hacer más"

Díaz Marulanda alcanzó los 5 goles en la actual temporada de la Premier League, tras los dos goles conseguidos el fin de semana, y se ubica en la segunda posición de la tabla de goleadores, sólo por debajo de la estrella del Manchester City Erling Haaland, y seguido de su compatriota Jhon Jáder Durán, del Aston Villa, con 4 goles.

Aún con todo esto, Peter Schmeichel, quien supo ser al arquero titular en la época de oro del Manchester United y capitán de la selección de Dinamarca, actualmente comentarista del reconocido medio deportivo ingles 'Sky Sports', le dedicó unas palabras al delantero 'cafetero', donde desmeritaba su trabajo en el partido contra el Bournemouth, además de asegurar que en los goles de Luis Díaz hubo "complicidad" del arquero visitante.

Peter Schmeichel , leyenda del Manchester United y Dinamarca. LINDSEY PARNABY/AFP.

“El primero, seguro Kepa se lo pone fácil a Díaz, es uno de esos, los llamamos momentos locos en los que tomas una decisión y a mitad de camino, ya no te puedes recuperar de eso" fueron las palabras de Peter sobre el primer tanto de Díaz, mientras que en el segundo fue aún más contundente, tildando el gol de "suerte".

"Hablamos de que Luis Díaz no es un gran goleador y no tiene las oportunidades. Vimos las dos oportunidades que falló, luego marca dos goles en dos minutos. No diría que el segundo gol fue una gran definición, tuvo un poco de suerte. Tiene un pequeño hueco entre las piernas y el balón entra por ahí”, agregó el histórico guardameta.

Luego de decir esto, Schmeichel trató de enmendar las fuertes palabras que le dedicaba a uno de los mejores jugadores de la actual Premier League, diciendo: “Es un jugador muy interesante porque tiene mucha energía, trabaja duro para el equipo, no marca suficientes goles, pero hoy marcó dos y cinco en total durante toda la temporada, lo cual es bueno para él”, concluyó.