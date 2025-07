“Todavía estoy aquí”: Manny Pacquiao avisa a Mario Barrios y mete miedo a punta de palo

Manny Pacquiao, de 46 años de edad, retará al mexicano Mario Barrios, de 30, en un pleito pactado para llevarse a cabo a 10 asaltos en el coliseo MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (Estados Unidos).

El filipino, único campeón mundial en 8 divisiones, buscará regresar por la puerta grande al boxeo luego de 4 años de retiro, en los que estuvo dedicado a la política en su país.

Por ello, intentará borrar la imagen que dejó en su último combate, cuando fue superado por decisión unánime por el cubano Yordenis Ugas en pleito por el cinturón wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En ese sentido, el asiático expondrá un récord de 72 peleas, compuesto de 62 victorias 8 derrotas y 2 empates, mientras que su rival se presentará arrastrando un historial de 31 combates: 28 triunfos, 2 caídas y una igualdad.



Aviso de Manny Pacquiao a Mario Barrios, a punta de palo

El popular ‘Pacman’ publicó en redes sociales un video en el que muestra su preparación a modo de cortometraje y al mejor estilo de las películas de ‘Rocky’.

En las escenas se le ve corriendo con sus seguidores, afinando sus movimientos y siendo impactado con un madero para dar a entender que está en óptima forma física para el duelo.

En medio de la grabación, Pacquiao emitió palabras para su rival y aseguró que dará todo de sí para quedarse con el título.

“Extraño boxear, es mi pasión. He trabajado duro porque dar una buena pelea. Mario Barrios ha entrenado duro y debe defender su cinturón, pero soy el retador y debo hacer un esfuerzo extra. Estaré al 100 %... Todavía estoy aquí. Manny Pacquiao está de vuelta”, manifestó.

Fecha, hora y TV para la pelea Manny Pacquiao vs. Mario Barrios

Acá, todos los datos del combate y la cartelera preliminar:

Pacquiao vs. Barrios

⦁ Fecha: 19 de julio de 2025

⦁ Hora: 7:00 p. m. (de Colombia)

⦁ Lugar: MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (EE. UU.)

⦁ Título en juego: wélter del CMB (de Barrios)

⦁ TV: ESPN.

Cartelera previa

⦁ Sebastian Fundora (EE. UU.) vs. Tim Tszyu (AUS): por títulos superwélter del CMB y OMB de Fundora.

⦁ Isaac Cruz (MEX) vs. Ángel Fierro (MEX): wélter junior.

⦁ Brandon Figueroa (EE. UU.) vs. Joet González (EE. UU.): pluma.

⦁ Gary Russell Jr. (EE. UU.) vs. Hugo Castañeda (MEX): ligero.

⦁ David Picasso (MEX) vs. Kyonosuke Kamed (JAP): pluma jr.

⦁ Mark Magsayo (FIL) vs. Jorge Mata Cuéllar (MEX): ligero jr.