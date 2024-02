A Rigoberto Urán le hablaron del retiro y no le gustó mucho: esto dijo en el Tour Colombia 2024

Rigoberto Urán es uno de los ciclistas estelares de nuestro país que correrá el Tour de Colombia 2024 y por eso fue uno de los invitados del pelotón para la rueda de prensa previa. El antioqueño habló sobre las posibilidades de su equipo, pero se mostró molesto cuando le hablaron de su posible retiro.

La respuesta de 'Rigo' fue tajante y contundente. "Se ha rumorado con que me voy a retirar, como lo dije recientemente, tengo dos propuestas para correr por un par de años más. ¿Ustedes han escuchado que yo me voy a retirar? ¿Quién lo ha dicho? Se ha pensado porque ya tengo una edad, ya no rindo como antes y ya no soy capaz de llegar con ellos a la meta; es una realidad que piensa uno", dijo de entrada.

Y es que para el pedalista, no se trata de una elección de vida individual. "Detrás de mí hay un equipo muy grande, mi familia y lo estamos mirando, todavía no hemos tomado esa decisión. Se ha hablado, se habla en mi casa, pero en mi casa no mando yo. Es un tema familiar y todo, pero apenas esté listo les avisaré", aclaró.

Rueda de prensa del Tour Colombia. Fedeciclismo.

Luego, Urán contó detalles más íntimos, como el hecho de cuales son las sensaciones a la hora de dejar para siempre el ciclismo profesional. "Disfruto mucho montar bicicleta, he hablado con muchos ciclistas que se han retirado, de hecho he hablado con Alejandro Valverde y le he preguntado qué se siente el día después. Hablé con Vincenzo Nibali y con una cantidad de deportistas incluso de otros deportes porque no es algo fácil, porque toda la vida haciendo lo mismo y de un momento a otro no hacerlo es duro. Yo lo comparo con que el retiro de uno, es como si se le muriera alguien a uno. Voy a correr este año, pero a día de hoy tengo la posibilidad de seguir rodando", reveló.

Por último, el corredor de 37 años confirmó que su equipo, el EF Education EasyPost, sufrió una baja de última hora. "Tenemos un equipo fuerte a pesar de que ayer se nos bajó Andrey Amador y ahora solo somos cinco. Feliz de correr aquí, me ha dado un poco duro la altura, pero trataremos de hacerlo bien ante estos grandes corredores".