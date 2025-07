Nuevo jugador de Millonarios hizo anuncio que levantó polvareda; "yo no fui a buscar la opción"

En Millonarios solamente hay un fichaje confirmado hasta el momento que es el de Edwin Mosquera, habilidoso atacante que viene del Atlanta United, de la MLS, y que ya se puso a las órdenes del técnico David González. Pero no será el único refuerzo de los ‘embajadores’ y en las próximas horas se oficializaría uno más que viene desde el exterior.

Se trata del reemplazo del arquero Álvaro Montero, quien se fue a Vélez de Argentina. El elegido por la dirigencia para tomar los guantes del cuadro azul es el uruguayo Guillermo de Amores, con pasado en el Deportivo Cali y quien estaba en Peñarol.

Antes de su viaje a Bogotá el guardameta ‘charrúa’ dio una extensa entrevista en la que habló de su inesperada salida del elenco aurinegro, pero también de las sensaciones de regresar al fútbol colombiano.



Guillermo de Amores, el nuevo arquero de Millonarios

En la charla con Fabián Bertolini, periodista de ‘El Espectador’ de Uruguay, comenzó diciendo que “me voy muy feliz de todo lo que conseguí acá en Peñarol, agradecimiento por estar todo este tiempo en el club, disfruté mucho. Ahora una nueva etapa, una nueva aventura, con las pilas recargadas para tener la mejor experiencia posible”, señaló de entrada.

Luego, confesó de manera sincera que no fue a buscar la opción de Millonarios y que fue algo inesperado pero decidió aprovechar la chance.

“Quizás hubo algunas situaciones que precipitaron un poco mi salida, yo siempre dije que estaba feliz en el club, disfrutando mucho, me sentía bien con mis compañeros, la verdad que espectacular, pero las situaciones deportivas de salir se dieron en este momento que podía estar lo de salir, se planteó así, me llegó esta oportunidad y la verdad que no la fui a buscar, me llegó, apareció y que un lindo desafío”, contó Guillermo de Amores.

Además, recordó su paso por el Deportivo Cali, equipo en el que fue campeón en el 2021 de la mano del técnico Rafael Dudamel.

Guillermo De Amores, arquero del Deportivo Cali Cortesía de Dimayor

“Sí, la verdad una liga que conozco, que me fue bien, fuimos felices, tanto yo como mi familia. A prepararse bien, llegar y disfrutar de esta nueva experiencia”, dijo de Amores.

Para cerrar sobre la chance de estar en Millonarios, mencionó que en los últimos días lo contactaron desde el club ‘embajador’ para hacerle saber que lo querían tener en su plantel.

“En los últimos días me llamó el entrenador, el presidente del club, tuvimos comunicación y se planteo en Peñarol y fueron días de negociación pero se pudo conseguir”, finalizó el uruguayo sobre su nueva experiencia en el fútbol colombiano.