A Sergio Higuita le cerraron la puerta en un equipo y sigue en duda su futuro

El mercado de fichajes en el ciclismo sigue activo en los últimos días y uno de los corredores colombianos que está pendiente de definir su futuro es el antioqueño Sergio Higuita . El ‘Monster’ tiene contrato con el Red Bull BORA Hansgrohe hasta el próximo 31 de diciembre, y es casi inminente que no vaya a renovar con la escuadra alemana, por lo que ya se habla de los pretendientes que tendría para la próxima temporada.

Higuita García no ha tenido los mejores resultados en las últimas temporadas y la situación se agudizó luego de no recibir la convocatoria para la Vuelta a España. De esta manera, el hombre de 27 años se quedó sin disputar ninguna Gran Vuelta en 2024 y aunque esta no es su especialidad, es síntoma del rol secundario que está teniendo en el equipo alemán.

En la actual campaña, Sergio Higuita no ha conseguido ninguna victoria y se ha quedado con el triunfo en la garganta, luego de ser segundo en el Campeonato Nacional y ser tercero en el Tour de República Checa. Con ausencia de buenos resultados, no ha estado incluido en las mejores carreras de la temporada y ha sido relegado a competencias de segundo nivel.

Ante su salida casi segura del BORA, se ha empezado a hablar de los posibles destinos que tendría el Niño de Castilla y una de las opciones que más sonó fue el Movistar Team, donde le haría compañía a Nairo Quintana, Einer Rubio y Fernando Gaviria.

Sin embargo, este martes, se conocieron detalles de la planificación del mercado de fichajes del Movistar con información de ‘Marca’. Lastimosamente, entre los planes de sus incorporaciones, parece casi descartado el nombre de Higuita, a quien le cerrarían la puerta en el equipo telefónico.

Sergio Higuita (Bora Hansgrohe), ciclista colombiano que está cerca de entrar al top 10 de la general en el Tour de Suiza 2024 Getty Images

Eso sí, también se ha hablado de la posibilidad de que Sergio pueda recalar en el Astana Qazaqstan, donde compartiría con Harold Tejada y Santiago Umba. También cabe la opción de llegar al EF-Education, que contará con la baja de Rigoberto Urán y donde también está la duda de la continuidad de Esteban Chaves , quien termina su contrato en diciembre.

¿Cuál fue la última carrera de Sergio Higuita?

El antioqueño viene de correr la Clásica San Sebastián, donde terminó en la posición número 69. También estuvo presente en la Vuelta a Burgos, donde terminó décimo en la clasificación general. Su mejor resultado en Europa llegó en el Tour de República Checa, donde terminó tercero en la general.