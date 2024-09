A Wout van Aert lo compararon con Andrés Iniesta: ¿por qué?

Wout van Aert es uno de los mejores ciclistas del mundo gracias a su versatilidad. El belga puede ganar etapas en una Gran Vuelta y luego imponerse en una clásica de un día. Hace poco, el pedalista firmó un contrato vitalicio con el Visma Lease a Bike, equipo donde ha sabido brillar. Por ese hecho, lo han comparado con Andrés Iniesta, histórico jugador del Barcelona.

El portal 'Ciclismo Internacional' se dio a la tarea de consultar si ese tipio vínculos son buenos o no. Jean-Christophe Breillat, director de cuestiones legales en el Centro de Leyes y Economías deportivas, no lo ven como algo tan positivo. “En el deporte es todo lo contrario a la vida cotidiana respecto a los contratos, se expone al enorme riesgo de ser despedido en algún momento por no estar en condiciones ideales para desarrollar su profesión”, dijo el especialista.

En ese mismo sentido, Pierre Rondeau, codirector del Observatorio del deporte y la sociedad de la Fundación Jean-Jaurès contó cuando puede terminar ese vinculo. “Es probable que el contrato termine cuando él decida retirarse o si no tendrán que contratarlo para el staff. Para un atleta, un vínculo así no es tan beneficioso, porque con contratos cortos puede renegociar constantemente”.

Para rematar, el citado portal, hizo la comparación del vínculo de Wout van Aert con el de un histórico jugador español. "Para respaldar estas afirmaciones está el contrato que firmó en su momento el futbolista Andrés Iniesta. En 2017 firmó de por vida con Barcelona y al año siguiente se marchó a Japón para jugar con el Vissel Kobe", concluyeron.

Publicidad

¿Quién es Andrés Iniesta?

Nacido el 11 de mayo de 1984 en Fuentealbilla, España, es considerado uno de los mediocampistas más talentosos y completos en la historia del fútbol. Formado en La Masía, la prestigiosa cantera del FC Barcelona, debutó en el primer equipo en 2002 a los 18 años. A partir de entonces, construyó una carrera repleta de éxitos.

A nivel de títulos, Iniesta conquistó 32 trofeos con el Barcelona, incluyendo 9 títulos de La Liga, 6 Copas del Rey y 4 Ligas de Campeones de la UEFA. Fue pieza clave en el "Barça de Pep Guardiola", un equipo que marcó una era con su estilo de juego basado en la posesión y la técnica. Su gol en la final de la Champions 2009 ante el Chelsea es legendario, pero aún más icónico es el gol que dio a España su primer Mundial en 2010, en la final contra Holanda.

Publicidad

En estadísticas, disputó 674 partidos con el Barcelona, marcando 57 goles y ofreciendo 140 asistencias. Con la Selección Española, jugó 131 partidos y anotó 13 goles. Andrés Iniesta no solo fue clave en el ciclo más glorioso de su club y selección, sino que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol.