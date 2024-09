Así les fue a Luciana Osorio y a Mariana Burgos en contrarreloj junior de Mundial de ciclismo

La británica Cat Ferguson tuvo una actuación impresionante al ganar la contrarreloj individual (ITT) júnior femenina el martes, cuarto día de competición en el Mundial de ciclismo y paraciclismo de la UCI 2024, en Zúrich (Suiza).

Su victoria confirma su talento multidisciplinar, que también la ha visto ganar medallas en los Campeonatos del Mundo UCI de pista y ciclocross.

Coronada en dos pruebas (omnium y persecución por equipos) el mes pasado en los Campeonatos del Mundo Júnior de Pista de la UCI en Luoyang (China), Ferguson también ha ganado tres medallas de plata en los Campeonatos del Mundo de ciclocross de la UCI (Júnior femenino y relevos mixtos por equipos en 2024 y en 2023).

Cat Ferguson, nueva campeona mundial de contrarreloj junior. Dario Belingheri/Getty Images

En carretera, ganó la plata en la prueba de carretera júnior femenina en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo de la UCI celebrados el año pasado en Glasgow y a través de Escocia (Gran Bretaña). Figura clave en la Copa de Naciones UCI Women Junior 2024, actualmente es stagiaire del UCI Women's WorldTeam Movistar Team.

Publicidad

El martes, se alzó con la victoria con un tiempo de 23'49'' en el recorrido de 18,8 km a orillas del lago de Zúrich, yendo y viniendo desde Sechseläutenplatz. La eslovaca Viktória Chladoňová (medalla de bronce tras Ferguson en los Campeonatos del Mundo de ciclocross de la UCI de este año) quedó a 34'' de Imogen Wolff, que aportó otra medalla, la de bronce, para el equipo británico.

"Es increíble", dijo Ferguson al convertirse en la cuarta británica en proclamarse Campeona del Mundo ITT Junior Femenino de la UCI, tras acabar 10ª el año pasado.

Publicidad

"La decepción que he tenido antes hace que este maillot sea aún más especial", explicó. "Además, el proceso que he seguido es increíble. Tengo que dar las gracias a tanta gente. No tengo palabras ahora mismo, pero estoy increíblemente agradecido a todos ellos".

Clasificación de la contrarreloj junior femenina del Mundial de ciclismo 2024: