En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RICARDO GONZÁLEZ
AVIONES GRIPEN
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Mundial de ciclismo

Mundial de ciclismo

  • Emma Finucane (Plata), Mina Sato (Oro) y Stefany Cuadrado (Bronce).
    Emma Finucane (Plata), Mina Sato (Oro) y Stefany Cuadrado (Bronce).
    UCI.
    Ciclismo

    Stefany Cuadrado brilló en el Mundial de Ciclismo de Pista: ganó medalla de bronce en el keirin

    En el Mundial de Ciclismo de Pista en Chile, la colombiana Stefany Cuadrado sorprendió y se metió al podio en la modalidad del keirin. ¡A pura velocidad!

  • Kevin Quintero, carta de Colombia para el oro en Mundial de Ciclismo de Pista en Chile.jpg
    Kevin Quintero va por un nuevo oro mundial.
    Foto: COC.
    Ciclismo

    Colombia, con poderosa carta para revalidar oro en Mundial de Ciclismo de Pista 2025

    El certamen se llevará a cabo en Santiago de Chile desde el miércoles 22 de octubre hasta el domingo 26 del mismo mes con grandes posibilidades de gloria para el país 'cafetero'.

  • Egan Bernal, capo de la Selección Colombia, para el Mundial de Ciclismo 2025.jpg
    Egan Bernl, máxima carta de Colombia para el Mundial de Ruta 2025.
    Foto: Ineos.
    Ciclismo

    Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para ver a Egan Bernal y un nuevo duelo Pogacar vs. Evenepoel

    Se trata de la prueba de fondo élite masculina, que tendrá 267,5 kilómetros en un circuito con múltiples subidas y que se podrá ver en directo en Colombia.

  • Tadej Pogacar y Remco Evenepoel: hora y TV para 'crono' de inicio del Mundial de Ciclismo 2025.jpg
    Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, favoritos para la 'crono ¡' élite del Mundial 2025.
    Foto: @letour.
    Ciclismo

    Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para ver la contrarreloj; duelo Pogacar vs. Evenepoel

    La contrarreloj individual en la categoría élite marca el inicio del campeonato que se llevará a cabo entre el 21 y el 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.

  • Egan Bernal, capo de la Selección Colombia en Mundial de Ciclismo 2025.jpg
    Egan Bernal, capo de Colombia para el Mundial 2025.
    Foto: Ineos.
    Ciclismo

    Programación confirmada para el Mundial de Ciclismo 2025; Egan Bernal, la carta de Colombia

    El certamen se llevará a cabo en Kigali, Ruanda, entre el domingo 21 de septiembre y el domingo 28 del mismo mes en las categorías de élite, sub-23 y juvenil.

  • Nairo Quintana no estarà en Selección Colombi.jpg
    Nairo Quintana, gran baja de la Selección Colombia para Mundial de Ciclismo.
    Foto: @nairoquincoficial.
    Ciclismo

    Nairo Quintana, afuera de Selección Colombia para Mundial de Ciclismo; Egan Bernal va de capo

    El experimentado ciclista boyacense es una de las grandes bajas que tendrá el combinado patrio en el campeonato que se disputará en suelo africano.

  • Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates y campeón del Tour de Francia 2024
    Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates y campeón del Tour de Francia 2024
    Getty Images
    Tenis

    ¿Cuál será el título más difícil de defender para Tadej Pogacar?: el esloveno respondió

    Con la mirada puesta en el 2025, el ciclista esloveno Tadej Pogacar habló en una entrevista sobre los títulos que tendrá defender y escogió uno como el más complejo.

  • Kevin Quintero, campeón del mundo del keirin.
    Kevin Quintero, campeón del mundo del keirin.
    FCC
    Ciclismo

    Kevin Santiago Quintero y los colombianos convocados para el Mundial de Ciclismo de Pista

    La Selección Colombia confirmó los ciclistas que competirán en el Mundial de Ciclismo de pista Ballerup 2024. El campeón orbital del keirin, Kevin Santiago Quintero, comanda el listado.

  • Tadej Pogacar, campeón mundial de ciclismo en el 2024.
    Tadej Pogacar, campeón mundial de ciclismo en el 2024.
    Dario Belingheri/Getty Images
    Ciclismo

    Tadej Pogacar ganó el Mundial y reavivó la polémica sobre quién es el mejor de la historia

    El corredor esloveno Tadej Pogacar ganó el Mundial de ciclismo con un brutal ataque a 100 kilómetros de la meta y despertó de nuevo el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos.

  • Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago, en el Mundial de Ciclismo.
    Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago, en el Mundial de Ciclismo.
    /Getty Images
    Ciclismo

    Así les fue a los colombianos en el Mundial de Ciclismo Zúrich 2024: Tejada, el mejor

    Cinco corredores colombianos participaron en el Mundial de Ciclismo, que se disputó este domingo y que tuvo a Tadej Pogacar como gran campeón.

  • Acción en el Mundial de Ciclismo, de Zúrich 2024.
    Acción en el Mundial de Ciclismo, de Zúrich 2024.
    /Getty Images
    Ciclismo

    Mundial de Ciclismo Zúrich 2024: favorito al título tuvo que abandonar, por dura caída

    En los primeros kilómetros de la prueba, uno de los candidatos a quedarse con el triunfo salió en ambulancia tras irse al piso.

  • Tadej Pogacar, en el Mundial de Ciclismo de Ruta.
    Tadej Pogacar, en el Mundial de Ciclismo de Ruta.
    /AFP
    EN VIVO
    Ciclismo

    🔴 Reviva la victoria de Tadej Pogacar, en el Mundial de Ciclismo Zúrich 2024

    En la ciudad de Zúrich, se corre la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo sobre 273 kilómetros, con Tadej Pogacar y Remco Evenepoel como máximos favoritos.

CARGAR MÁS