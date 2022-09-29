Noticias Caracol Mundial de ciclismo
Mundial de ciclismo
-
Stefany Cuadrado brilló en el Mundial de Ciclismo de Pista: ganó medalla de bronce en el keirin
En el Mundial de Ciclismo de Pista en Chile, la colombiana Stefany Cuadrado sorprendió y se metió al podio en la modalidad del keirin. ¡A pura velocidad!
-
Colombia, con poderosa carta para revalidar oro en Mundial de Ciclismo de Pista 2025
El certamen se llevará a cabo en Santiago de Chile desde el miércoles 22 de octubre hasta el domingo 26 del mismo mes con grandes posibilidades de gloria para el país 'cafetero'.
-
Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para ver a Egan Bernal y un nuevo duelo Pogacar vs. Evenepoel
Se trata de la prueba de fondo élite masculina, que tendrá 267,5 kilómetros en un circuito con múltiples subidas y que se podrá ver en directo en Colombia.
-
Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para ver la contrarreloj; duelo Pogacar vs. Evenepoel
La contrarreloj individual en la categoría élite marca el inicio del campeonato que se llevará a cabo entre el 21 y el 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.
-
Programación confirmada para el Mundial de Ciclismo 2025; Egan Bernal, la carta de Colombia
El certamen se llevará a cabo en Kigali, Ruanda, entre el domingo 21 de septiembre y el domingo 28 del mismo mes en las categorías de élite, sub-23 y juvenil.
-
Nairo Quintana, afuera de Selección Colombia para Mundial de Ciclismo; Egan Bernal va de capo
El experimentado ciclista boyacense es una de las grandes bajas que tendrá el combinado patrio en el campeonato que se disputará en suelo africano.
-
¿Cuál será el título más difícil de defender para Tadej Pogacar?: el esloveno respondió
Con la mirada puesta en el 2025, el ciclista esloveno Tadej Pogacar habló en una entrevista sobre los títulos que tendrá defender y escogió uno como el más complejo.
-
Kevin Santiago Quintero y los colombianos convocados para el Mundial de Ciclismo de Pista
La Selección Colombia confirmó los ciclistas que competirán en el Mundial de Ciclismo de pista Ballerup 2024. El campeón orbital del keirin, Kevin Santiago Quintero, comanda el listado.
-
Tadej Pogacar ganó el Mundial y reavivó la polémica sobre quién es el mejor de la historia
El corredor esloveno Tadej Pogacar ganó el Mundial de ciclismo con un brutal ataque a 100 kilómetros de la meta y despertó de nuevo el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos.
-
Así les fue a los colombianos en el Mundial de Ciclismo Zúrich 2024: Tejada, el mejor
Cinco corredores colombianos participaron en el Mundial de Ciclismo, que se disputó este domingo y que tuvo a Tadej Pogacar como gran campeón.
-
Mundial de Ciclismo Zúrich 2024: favorito al título tuvo que abandonar, por dura caída
En los primeros kilómetros de la prueba, uno de los candidatos a quedarse con el triunfo salió en ambulancia tras irse al piso.
-
🔴 Reviva la victoria de Tadej Pogacar, en el Mundial de Ciclismo Zúrich 2024
En la ciudad de Zúrich, se corre la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo sobre 273 kilómetros, con Tadej Pogacar y Remco Evenepoel como máximos favoritos.