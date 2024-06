Critérium del Dauphiné 2024 EN VIVO: horarios de transmisión de todas las etapas por Caracol Sports

Atrás quedó el Giro de Italia , que dejó campeón a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ; ahora, es momento de pensar en el Tour de Francia, la segunda grande del año. Por eso, con el fin de ponerse a punto, ultimar algunos detalles y prepararse de la mejor manera, varios 'capos' del pelotón acuden al exigente Critérium del Dauphiné 2024 , que es del 2 al 9 de junio.

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), Primož Roglič (Bora Hansgrohe), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Juan Ayuso (UAE Emirates), Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), David Gaudu (Groupama FDJ), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Iván Sosa (Movistar Team), Harold Tejada (Astana Qazaqstan) y Santiago Umba (Astana Qazaqstan) dicen presente.

Horarios de transmisión de todas las etapas del Critérium del Dauphiné 2024 por Caracol Sports

Etapa 1

Día: domingo 2 de junio.

Recorrido: Saint Pourçain sur Sioule - Saint Pourçain sur Sioule (172,5 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:00 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Etapa 2

Día: lunes 3 de junio.

Recorrido: Gannat - Col de la Loge (142 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:10 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:10 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:10 a.m.

Etapa 3

Día: martes 4 de junio.

Recorrido: Celles sur Durolle - Les Estables (181,7 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:10 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:10 a.m.

Etapa 4

Día: miércoles 5 de junio.

Recorrido: Saint Germain Laval - Neulise (34,4 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:10 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:10 a.m.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ciclista colombiano que participará en el Critérium del Dauphiné 2024 Getty Images

Etapa 5

Día: jueves 6 de junio.

Recorrido: Amplepuis - Saint Priest (167 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 5:45 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 5:45 a.m.

Etapa 6

Día: viernes 7 de junio.

Recorrido: Hauterives - Le Collet d'Allevard (174,1 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:25 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:25 a.m.

Etapa 7

Día: sábado 8 de junio.

Recorrido: Albertville - Samoëns 1600 (155,3 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:05 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:05 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:05 a.m.

Etapa 8

Día: domingo 9 de junio.

Recorrido: Thônes - Plateau des Glières (160,6 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:05 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:05 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:05 a.m.