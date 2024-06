Critérium del Dauphiné 2024: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE la etapa 1

Bienvenidos al Critérium del Dauphiné . Atrás quedó el Giro de Italia, donde Tadej Pogacar se coronó campeón , y, ahora, es momento de pensar en el Tour de Francia, la más importante de las tres grandes. Razón por la que varios de los que dirán presente en la 'grande boucle', participarán en el Dauphiné. Como suele ser habitual, será una carrera llena de emociones.

Por eso, prográmese desde ya, para que no se pierda ni un solo detalle de esta competencia. Vea, EN VIVO, la etapa 1 del Critérium del Dauphiné por la señal principal y la HD2 de Caracol Televisión, este domingo 2 de junio, a partir de las 8:00 a.m. (Hora de Colombia). Pero no es la única alternativa en la que podrá seguirla; Caracol Sports les ofrece una variedad.

Vea, ONLINE, la etapa 1 del Critérium del Dauphiné 2024, a través del portal web de Caracol Sports, en la URL de https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo . Allí, no solo encontrarán la carrera y podrán seguirla y verla, sino que, además, estará la más completa información, con noticias, clasificaciones, recorrido, ganadores y más.

Por último, en la página de Caracol Sports también estará el habitual minuto a minuto, en esta ocasión, de la etapa 1 del Critérium del Dauphiné 2024 , que iniciará antes de las 8:00 a.m., para después dar paso a la transmisión de la misma. Hay varias maneras de perderle el rastro a los ciclistas, donde hay cuota colombiana y también presencia de varios 'capos'.

Publicidad

Hora y dónde ver EN VIVO la etapa 1 del Critérium del Dauphiné 2024

Día: domingo 2 de junio.

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Transmisión televisión: señal principal y señal HD2 de Caracol Televisión.

Transmisión internet: portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ).

Remco Evenepoel, ciclista belga del Soudal Quick Step, en acción de carrera en la Vuelta al País Vasco 2024 AFP

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), Primož Roglič (Bora Hansgrohe), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Juan Ayuso (UAE Team Emirates), Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) y David Gaudu (Groupama FDJ) son tan solo algunos de los grandes corredores que estarán en acción. Junto a ellos hay una cuota de 'escarabajos' que intentará dar el 'golpe' y celebrar.

Publicidad

Los representantes colombianos son cuatro para esta edición del Critérium del Dauphiné, empezando por uno de los que más ha dado de qué hablar, en el último tiempo, como Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). De igual manera, aparecen Iván Ramiro Sosa (Movistar Team), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) y Santiago Umba (Astana Qazaqstan Team).

Para finalizar y como si fuera poco, en la transmisión de las ocho etapas que componen el Critérium del Dauphiné 2024, lo van a acompañar los expertos. El Team Caracol está listo y escuchará a Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, en los relatos; 'JJ' Osorio, con sus historias, datos y estadísticas; y Santiago Botero, aportando con su experiencia como exciclista.