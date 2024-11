Tadej Pogacar es la gran estrella del ciclismo mundial y en la temporada 2024 volvió a demostrar su poderío, ganando el Giro de Italia, Tour de Francia y el Mundial de Suiza, tres de las competencias más importantes del mundo. Su gran año puso sobre la mesa la posibilidad de que el pedalista esloveno fuera seducido por otro equipo y cambiará de escuadra.

Sin embargo, hace pocos días, el UAE Team Emirates se encargó de cerrar esa posibilidad y le ofrecieron un nuevo contrato donde pasará a ganar de seis a ocho millones de euros por año. Además de eso, la organización emiratí le puso una cláusula de recesión por 200 millones de euros, algo poco visto en el ciclismo aunque en el fútbol es común ver estas cifras. Con esta renovación, queda claro que ‘Pogi’ estará para rato con el UAE.

Cuánto gana Tadej Pogacar

En ‘Eurosport’ dejaron saber cuánto ganará el joven Pogacar cada mes, cada semana, diariamente e incluso por hora. Las cifras son alucinantes, teniendo en cuenta que en el deporte de las bielas y los pedales es muy raro que un corredor llegue a ganar todo esto. Sin embargo, los resultados de Tadej Pogacar y su progreso ha ayudado para que sea considerado como uno de los mejores de la historia.

Pues bien, mensualmente Tadej se embolsillará 666.666 euros, lo que equivale a más de tres mil millones de pesos colombianos. Cada semana, el corredor ganará 183.000 euros ($713’831.000); y las cifras llaman aún más la atención al ver el monto que se llevará a diario, pues son casi 100 millones de pesos (21.000 euros), con lo que podría adquirir un automóvil nuevo cada 24 horas.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates, campeón del Giro de Italia 2024 Getty Images

Y es que justamente también cada 60 minutos, Tadej Pogacar está recibiendo 4 millones de pesos. Algo que pocas personas se pueden dar el lujo en nuestro país y una cifra, que incluso supera el salario mínimo legal en Colombia.

Pogacar y sus declaraciones

“Aún no hemos definido para el programa de 2025, el gran objetivo es el Tour de Francia y sé que me enfrentaré a Vingegaard, es una gran rivalidad y sé que cada año irá a más. Correré en San Remo, en Flandes, el Mundial de África...”, dijo el corredor de Eslovenia.

Mientras que su jefe, Mauro Gianetti, fue más directo a la hora de hablar de su calendario: "No empezará pronto la temporada, aún tiene que descansar, y no descartamos que haga un doblete con Giro o Vuelta, le gustó mucho el Giro por el ambiente y la gente. Pero no hará Roubaix, no podemos esperar que siempre sea un fenómeno".