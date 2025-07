¿En qué equipo jugará Luis Díaz? "Interés" del Liverpool tendría furioso al colombiano

Luis Díaz es una de las actuales figuras del Liverpool de Inglaterra, donde tiene la segunda cuota de gol y de asistencias detrás del egipcio Mohamed Salah, motivo por el que poderosas escuadras del mundo han puesto su ojos en él y se han mostrado dispuestas a desembolsar importantes sumas por el guajiro.

Inicialmente, el Barcelona de España puso 60 millones de euros sobre la mesa por el popular 'Lucho' y luego, Al Nassr de Arabia subió la apuesta 85 millones, ofrecimientos que fueron rechazados por los 'reds', que ni siquiera accedieron a negociar los montos.

Acto seguido, siguió el portazo del Liverpool a la propuesta del Bayern Múnich de Alemania, cuya cantidad no fue revelada.

Lo particular es que el guajiro no tiene cláusula de salida en su contrato, vigente hasta 2027, motivo por el que sus pretendientes no tienen un rango claro de negociación y no saben cuánto ofrecer por él.

Y aunque el atacante ha mostrado su interés por querer irse del elenco rojo manifestando que ha hablando con otros clubes aprovechando que "el mercadse abrió" y que a sus 28 años de edad atraviesa por el punto más brillante de su carrera, pues sabe que es el momento de mejorar sus condiciones económicas, con las que estaría inconforme en el suelo inglés.

Bajo esa luz, el diario británico Echo, especializado en el información de los 'reds', destapó los intereses que habría detrás de las reiteradas negativas para dejar ir al 'cafetero', que estaría molesto con la situación y con su contrato actual.



¿Dónde jugará Luis Díaz; por qué Liverpool no lo quiere dejar ir?

El medio mencionado manifestó que los dirigentes del equipo al que pertenece el colombiano esperan 115 millones de euros por él, pues lo comparan con Bruno Fernandes, portugués del Manchester United de Inglaterra, por el que Al-Hilal de Arabia Saudita accedió a pagar esa suma, monto que el conjunto británico terminó rechazando.

Al respecto, la publicación manifestó que los 115 millones de euros son una "tarifa aproximada" por el guajiro "si el interés del Medio Oriente se consolida".

Por otra parte, el diario dio a entender que al Liverpool no le sale cara una estrella de la talla de Díaz y que por ello le es rentable tenerlo en nómina en caso de que desde Arabia no se suba la apuesta por él.

"El club no tiene prisa en hablar con el entorno de Díaz sobre nuevos términos tal como están las cosas", recalcó Echo.

Resta esperar si el futuro de Díaz cambia, pues sus vacaciones en Ibiza, isla mediterránea de España, terminan en una semana y tendrá que presentarse a la pretemporada con los 'reds'.