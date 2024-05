¿Cuántos millones de pesos perdió Rigoberto Urán, tras el robo sufrido en su tienda?

La Policía colombiana investiga el robo de una tienda de artículos deportivos en Medellín, propiedad del ciclista Rigoberto Urán , luego de que un hombre ingresara en la noche del domingo al establecimiento y robara dinero, dos computadores y un teléfono celular.

De acuerdo con un informe policial, un sujeto irrumpió cerca de las 10 de la noche en la tienda "Go Rigo Go", ubicada en el barrio El Poblado, de donde fueron sustraídos elementos avaluados en cerca de 10 millones de pesos.

El hurto en la tienda de Urán, pedalista del EF Education y subcampeón del Giro de Italia en 2013 y 2014, fue perpetrado bajo la modalidad "ventosa" (perforar o romper puertas, paredes o ventanas).

Pese a que hubo una alerta de alarma y a que el personal de seguridad fue activado en la noche del domingo, una empleada del establecimiento comercial dio aviso a las autoridades en la mañana del lunes tras ingresar y percatarse de la ausencia de varios artículos.

Miembros de la Policía que llegaron al lugar, revisaron las cámaras de seguridad y en las grabaciones observaron a un hombre barbado que vestía jean, chaqueta y llevaba gorra y morral a la espalda.

Rigoberto Urán, ciclista colombiano del EF Education EasyPost, en acción de carrera del Tour de Romandía 2024 Getty Images

Esta no es la primera vez que Urán es víctima de robo, pues en 2022 publicó un video en sus redes sociales en el que ve a un hombre ingresando a la tienda "Go Rigo Go" en Miami, romper un vidrio y sacar de las vitrinas una bicicleta valorada en 1.700 dólares.

"Mijitos, les presento mi nuevo embajador de marca en Miami. Aún no lo conozco, pero espero que haga muy bien su trabajo. Si quiere mañana pasa por mi tienda a reclamar los uniformes", ironizó Rigoberto Urán sobre el hurto en el posteo.

Urán, de 37 años de edad, anunció el pasado mes de febrero que dejará el ciclismo de alta competencia al finalizar la temporada de este año.

El ciclista colombiano ha tenido una larga carrera profesional en la que fue dos veces subcampeón del Giro de Italia e igualmente ocupó un segundo puesto en el Tour de Francia, posición que logró en 2017, detrás de Chris Froome