Noticia de última hora de James Rodríguez, tras ser borrado en Rayo Vallecano vs. Real Madrid

El colombiano James Rodríguez volvió a sufrir un insólito episodio en el Rayo Vallecano que todavía no ha sido aclarado y del que pocas respuestas dan desde el club. El volante fue sacado de la convocatoria para el partido contra el Real Madrid a última hora El sábado y no supieron revelar la verdadera razón. Para mayor incertidumbre, desde España confirman que no se trata de una lesión, puesto que el '10' apareció este domingo en el entrenamiento de los 'obreros'.

La información fue contada por la periodista Natalia Torrente, del portal 'Relevo'. "James Rodríguez entrena con normalidad en la Ciudad Deportiva del Rayo. Tras caerse de la convocatoria para el partido ante el Real Madrid y las misteriosas respuestas de Íñigo Pérez y Raúl Martín Presa sobre su ausencia, el colombiano reaparece con normalidad", reveló a través de la red social 'X'.

⚡️ James Rodríguez entrena con normalidad en la Ciudad Deportiva del Rayo.



Tras caerse de la convocatoria para el partido ante el Real Madrid y las misteriosas respuestas de Íñigo Pérez y Raúl Martín Presa sobre su ausencia, el colombiano reaparece con normalidad.@relevo — Natalia Torrente (@NataliaTorrente) December 15, 2024

Rodríguez Rubio tenía la ilusión de volver a jugar contra el Real Madrid, equipo en el cual figuró y sobre todo en el que fue consentido por Carlos Ancelotti, con quien también se iba a volver a ver después de un considerable tiempo. Sin embargo, esa posibilidad se apagó al ser enviado a la tribuna y no permitirle jugar. Íñigo Pérez, estratega del Rayo, no supo qué respuesta dar en rueda de prensa al respecto y apenas dijo que "no estaba en capacidad de hablar de ese tema".

Dicho esto, Íñigo le pasó a la pelota a los directivos para que dieran luces sobre el porqué de la decisión, no obstante, tampoco han salido a hablar y todo sigue desarrollándose de forma extraña.

Así fue el empate entre Rayo Vallecano y Real Madrid

Enorme partido disputado en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, con alternancia en el marcador y un 3-3 final.

El arranque del Rayo fue espectacular. En el minuto 3 Unai López adelantaba al conjunto de Íñigo Pérez rematando de cabeza un gran servicio de De Frudos por banda derecha. Siete minutos más tarde, el propio Jorge pudo ampliar la renta en un remate que no cogió puerta. Batalla tiró de reflejos para detener un remate de Rodrygo en la primera del Madrid, hasta que en el minuto 35 Mumin firmaba el 2-0 en un saque de esquina puesto por Isi.

La reacción de los de Ancelotti fue inmediata y Valverde (38') y Bellingham (44'), en dos acciones de calidad, devolvieron las tablas al marcador antes del descanso.

Tras la reanudación el Madrid volvería a ver puerta en un remate de Rodrygo que pondría el 2-3 en el marcador en el 55'. El Rayo fue el que tuvo que reaccionar al golpe y lo hizo con un tanto de Isi en el 63'.

Vuelta de nuevo a empezar para ambos en una última media hora hora en la que los dos conjuntos buscaron la victoria. Al final, reparto de puntos en un gran espectáculo en el que tanto Rayo Vallecano como Real Madrid pudieron llevarse el triunfo.