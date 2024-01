Daniel Felipe Martínez confirmó su calendario: estas son las carreras que disputará en 2024

Uno de los ciclistas colombianos que fue noticia en el pasado mercado de pases fue Daniel Felipe Martínez. Luego de tres temporadas, vistiendo los colores del INEOS Grenadiers, decidió cambiar de equipo. Ahora, hace parte de la nómina del Bora Hansgrohe, donde espera reencontrarse con su alto nivel, tener más protagonismo y demostrar por qué es uno de los mejores de nuestro país.

De hecho, hace poco ya firmó un buen resultado. En el marco de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, el pasado jueves 25 de enero estuvo presente en la prueba de contrarreloj élite. Allí, se llevó la victoria , tras ser el mejor en el trazado de 41,8 kilómetros, que se disputó en Boyacá. El podio fue completado por Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) y Rodrigo Contreras (NU Colombia).

Se avecina la prueba más importante de este certamen, que será el próximo domingo 28 de enero, cuando sea la de ruta, donde se verá las caras con 'capos' como Nairo Quintana (Movistar Team), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), entre otros tantos. Sin embargo, Daniel Felipe Martínez ya ve más allá y habló de las carreras que vienen. Va por todo.

Después de la premiación, el 'escarabajo' reveló que estará en la Vuelta a Murcia, Clásica Almería, Vuelta al Algarve, Strade Bianche, Tirreno Adriático y el Tour de Romandía. Pero eso no fue todo y, de paso, dio noticias respecto a las grandes vueltas. En sus declaraciones, confirmó que estará en el Giro de Italia. De igual manera, no descartó que pueda participar en el Tour de Francia.

El calendario es más que interesante y completo; no obstante, queda el sinsabor de que no estará en el Tour de Colombia, ya que Bora Hansgrohe decidió no asistir. Asimismo, no fueron dadas las autorizaciones para que lo hiciera con la Selección Colombia. Así las cosas, queda claro que el objetivo está en asumir el rol en las carreras nombras y también el de ser un muy buen gregario.

En el Giro de Italia, Daniel Felipe Martínez podría tener un rol importante, siendo quizá uno de los líderes o con la libertad de buscar una que otra victoria de etapa. Respecto al Tour de Francia, en caso de ser elegido dentro de la nómina de su equipo, es claro que trabajaría para el líder que es Primoz Roglic. El esloveno es el principal fichaje del combinado alemán para la temporada 2024.