Egan Bernal, desbordado de emoción por el Gran Fondo de Bogotá; orgulloso de su carrera

Este domingo, Bogotá vibró con el Gran Fondo Bogotá x Egan Bernal , el primer gran fondo de ciclismo urbano realizado en el país, que reunió a más de 5,500 ciclistas que rodaron los 60 o 115 kilómetros y las más de 7000 asistentes al evento de cierre en la Plaza de Bolívar.

La capital se convirtió en el epicentro de una celebración inolvidable, demostrando su capacidad como ciudad anfitriona de eventos que promueven la bicicleta como medio de transporte y deporte.

Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, y anfitrión del evento, expresó su emoción tras rodar junto a miles de bogotanos y visitantes internacionales.

"Ahorita cuando estaba llegando a la Plaza de Bolívar fue algo muy chévere, y durante todo el recorrido el ver cómo la gente lo disfrutó, y que las personas que incluso no estaban participando pero que su plan de domingo fue salir a apoyar a los miles de ciclistas que hicieron esta ruta, fue algo muy chévere. A mi no me reconocían porque estaba en medio de miles de ciclistas, y la gente estaba ahí, apoyando a los otros ciclistas de Bogotá, de Colombia y extranjeros pasando por su capital, eso fue muy bonito", dijo el zipaquireño.

Carlos Fernando Galán, Rigoberto Urán, Egan Bernal y Nairo Quintana. Alcaldía de Bogotá.

Publicidad

El evento también contó con la participación de destacados ciclistas nacionales e internacionales, como Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Mariana Pajón, Daniel Felipe Martínez, Santiago Buitrago, Diana Peñuela, Jarlinson Pantano, Fabio Parra y el costarricense Andrey Amador, quienes disfrutaron de rodar por las calles de la capital.

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán destacó el valor del evento para los amantes del ciclismo: "Esto es muy importante porque viene mucha gente de otros departamentos, de otros países, se mueve mucho la economía, se fomenta mucho el deporte. Puede tener invitados especiales compartiendo con la gente y que nunca los ven así de cerca. Tenemos un país muy bonito, hay que seguir invirtiendo para que nos vengan a visitar, el turismo en bicicleta es muy importante".